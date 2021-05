Entre hisopados, rindió su examen final y obtuvo la licenciatura en Enfermería

La imagen de Rosalía Vergara, una enfermera jujeña que vive en Córdoba, utilizando su celular para contestar las preguntas de su último parcial que la convertiría en licenciada mientras realizaba hisopados, se convirtió en un símbolo de la lucha y el esfuerzo que realiza el personal de salud en el marco de la pandemia de coronavirus.Fueron sus propias compañeras las que exaltaron el gesto de la joven y subieron la imagen de Rosalía vestida con el atuendo sanitario para la realización de hisopados en el Centro Cultural Córdoba.A la joven no la frenó ni el paro de ómnibus de media y larga distancia que se desarrolla desde este jueves por 48 horas, así que llegó a su puesto de trabajo caminando y, entre turno y turno, aprovechó para completar los temas del parcial de la materia "Cuidados Críticos" para darle forma definitiva a su título.

En una entrevista para la televisión cordobesa, la enfermera contó que "entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente".Rosalía comentó que solamente dos las enfermeras que realizan hisopados "y no puede faltar nadie para hacer los test. Entre un paciente y otro hay dos minutos y sentí que en ese tiempo podía responder".Una de sus compañeras del hospital donde se desempeña escribió en Instagram que Rosalía "debía rendir y no quería dejar a sus compas solos. Así rindió, con la gran noticia de que aprobó". Otra de sus colegas destacó que la joven siempre "trabaja arduamente", y agregó: "Además, elige seguir capacitándose para ser licenciada aunque tenga que rendir el examen así".