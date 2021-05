Advierten que creció el número de niños heridos en balaceras en Rosario

Mónica Jurado, directora del Hospital de Niños Zona Norte, brindó el parte de salud de la nena de 2 años que resultó herida de bala en un incidente ocurrido este lunes a la noche en Franklin al 7900, en la zona noroeste de Rosario. Dijo que el disparo que dio en el abdomen de la criatura “no afectó órganos vitales. La víctima sigue en terapia intensiva, estable y evoluciona favorablemente dentro de lo complejo que se presenta su cuadro”.



La responsable de uno de los efectores públicos de niños de la ciudad señaló que, junto a sus colegas del Hospital Víctor J. Vilela, se advierte “un aumento de casos de chicos heridos de armas de fuego por balaceras. Seguimos viendo que son víctimas de situaciones de violencias en las cuales son absolutamente inocentes”.



Con relación a la criatura herida en Franklin al 7900, Jurado consignó que “ingresó al hospital compensada, no en mal estado y acompañada de su abuela y su mamá. Sus familiares contaron que estaba jugando en la vereda en la casa de su abuela. Ellos no pudieron precisar qué sucedió. Pero cuando empezaron los tiros, la levantaron para llevarla a refugio, advirtieron que estaba sangrando y entonces la trajeron inmediatamente al hospital”, consignó Jurado.



La directora del Hospital de Niños Zona Norte precisó que a la víctima “se le hicieron todos los estudios de rigor. Presenta un orificio de entrada y salida. La bala tocó la cresta ilíaca, los músculos, pero ningún órgano vital. No tuvo que ser operada y sigue sigue bajo monitoreo en la sala de cuidados intensivos pediátricos”.



Jurado dijo que la nena “está estable y evoluciona favorablemente dentro de las primeras horas de un cuadro de estas características. Si la bala hubiese tocado órganos abdominales se verían signos, que por el momento no se advierten en los estudios. Hay que esperar 48 ó 72 horas para ver la evolución de la herida”.



Infancia desprotegida

“Yo creo que los niños cuentan con una protección particular en estas situaciones. Hay algo distinto que los cuida un poco más. Esta nena está con la medicación y la terapéutica correspondientes. Y en la medida que vaya evolucionando favorablemente y la zona se vaya desinflamando, no creo que sufra lesiones que generen alguna discapacidad”, añadió Jurado.



Al ser consultada sobre los episodios de violencia que causan heridas en niños y niñas, la directora del Hospital de Niños Zona Norte subrayó: “Desde marzo del año pasado, con mis colegas del Víctor J. Vilela, detectamos un aumento de casos de chicos heridos por uso de armas de fuego o blancas. También por maltratos. Seguimos evaluando todas las condiciones que tengan que ver con la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, inmersos en violencias en las que son totalmente inocentes”. (La Capital)