La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva alertó por la alta ocupación de camas

La ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan superaban el 90% de ocupación de las terapias intensivas, según un relevamiento realizado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a hospitales públicos y privados de todo el país el 30 de abril que, si bien no contempla a todas las instituciones, aclararon, es "una foto" de la realidad de muchos centros de salud.



En el muestreo respondieron en forma voluntaria la entrevista 171 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), de las cuales 90 (54%) eran de hospitales públicos y 81 (47%) de privados, lo que representa un total de 3.246 camas, observándose una tasa de ocupación promedio del 87% a nivel nacional.



De esa ocupación, el porcentaje de pacientes internados con Covid-19 fue del 61%, de los cuales el 79% requirió Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM).



La capacidad de expansión promedio de estas instituciones era del 14%.



El informe, que aclara que "es sólo una muestra, por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales", señaló que en las UTIs que respondieron de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y San Juan la ocupación de camas al 30 de abril era superior al 90%, mientras que de otras jurisdicciones estuvieron por debajo del 70% (Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Cruz).



De las que superaron el 90% la región más crítica es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde respondieron la encuesta 47 UTIs que representan 1.139 camas, en las cuales la ocupación al 30 de abril era del 97% promedio (Buenos Aires 95% y Ciudad de Buenos Aires 96%).



En la encuesta, la SATi informa que "el 64% de las Instituciones (públicas 59% y privadas 68%) no contaban con ninguna cama disponible".



"El porcentaje de pacientes con Covid-19 en estos centros de salud fue de 77,7%, y el requerimiento de ARM fue del 84%. El porcentaje de expansión de camas fue del 7%", describieron.



En referencia al promedio de edad, en este informe arrojó que fue de 54 años (con un margen de más/menos 9 años), un año más que lo que había arrojado el informe anterior de mediados de abril.



Otro tema que relevó la encuesta esta vez fue el régimen de visitas y aquí encontraron que más de la mitad permitió vistas (52%), el 26% no permitió ninguna y el 21% sólo la visita "del último adiós".



En relación al faltante de insumos y fármacos, sólo el 20% de las instituciones encuestadas respondió no haber tenido ningún faltante; el resto expresó haber tenido dificultades con al menos uno de estos insumos: el 27% indicó faltante de sedantes; el 16% de bloqueantes neuromusculares, y el 11% de analgésicos.