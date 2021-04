El paro de AJER tuvo una adhesión superior al 90 por ciento

Este viernes las 15 filiales llevarán sus mandatos a la asamblea general ordinaria del sindicato, donde se evaluarán posibles nuevas medidas



El secretario general de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak, aseguró que en la mayoría de las filiales se repitieron los porcentajes de acatamiento registrados el 22 de abril, durante el primer paro del año de AJER. “Y en los lugares donde no se mantuvo la adhesión del jueves pasado, es porque aumentó”, agregó. “Estamos muy conformes”, sostuvo además.



Los datos recogidos por AJER marcan que en Villaguay se registró un acatamiento del 95%; 90% en Colón; 95% en Concordia; 92% en Gualeguay; 97% en Victoria; 90% en Federación; 100% en Chajarí; 95% en Gualeguaychú; 94,5% en Nogoyá; 100% en Tala; y 98% en La Paz-Feliciano. Desde la filial de Concepción del Uruguay se informó que se superó la adhesión y que concurrieron a trabajar “sólo suplentes y provisorios”. En Federal ocurrió lo mismo que el jueves pasado: de 24 empleados sólo 2 trabajaron. En Diamante hubo “mayor acatamiento que la semana pasada, rozando el 85/90%”, se indicó. En Paraná se registró un “alto acatamiento”, informaron desde la filial y precisaron: “Muy poca gente ingresó a Tribunales, la mayoría magistrados, funcionarios y jefes de oficinas”.



Los judiciales vienen exigiendo “la derogación de la ley de emergencia o, en su defecto, que no se prorrogue en junio próximo, cuando se cumpla el año desde su sanción”, detalló Brnusak en declaraciones a esta Agencia días atrás.



La ley de emergencia puso en suspenso a la ley de enganche, que ata los salarios del Poder Judicial de Entre Ríos a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin ese enganche, no hay incrementos para los trabajadores judiciales entrerrianos. Y a esto se le suma la inflación. Por eso AJER denuncia el “impresionante deterioro” de los sueldos del sector.



El 21 de abril pasado la dirigencia de AJER mantuvo un encuentro con el Ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, y representantes de todos los estamentos del Poder Judicial. Allí el Ministro presentó una propuesta de aumento salarial consistente en un 8% con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio. Esa oferta fue considerada insuficiente por el gremio y ratificó el plan de lucha votado en Plenario, del cual este jueves se cumple la última acción.



Continuidad



En tanto, este viernes 30 de abril AJER realizará su Asamblea General Ordinaria para dar aprobación al balance y memoria 2020. Esa instancia también se utilizará para evaluar la situación actual de los trabajadores judiciales. “Las 15 filiales llevarán su mandato y ahí definiremos cómo continuamos a partir de mayo”, señaló al respecto el secretario general del gremio y por último dijo que “el fuerte acatamiento al paro de este jueves hace presumir que mañana se podrían votar más medidas”. (APF)