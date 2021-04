Llega el segundo cargamento de vacunas de Sinopharm

Sociedad Llegó el primer vuelo de Aerolíneas con 384 mil dosis de vacunas Sinopharm

El segundo de tres vuelos que arriban al país con vacunas del laboratorio chino Sinopharm aterrizará este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 371.200 dosis.El vuelo de este lunes proveniente de Beijing se realizará en un avión de Aerolíneas Argentinas, al igual que el que arribó el domingo con 384 mil dosis.En tanto, un tercer vuelo a cargo de la línea alemana Lufthansa llegará el miércoles de China con 244.800 dosis, con lo que se completará el millón acordado con el gigante asiático.Las personas que recibirán la segunda dosis serán en su mayoría docentes y adultos con enfermedades previas, ya que en una primera instancia la vacuna china no estaba aprobada para ser suministrada en adultos mayores.Cabe remarcar que la primera dosis y la segunda de la vacuna de Sinopharm son iguales, por lo que las vacunas que arribarán podrían ser utilizadas también para personas aún no inoculadas, pero por decisión de la autoridad sanitaria se ha decidido que sea administrada a personas que ya recibieron la primera dosis."La recomendación ha sido comunicada y acordada en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y al Consejo Federal de Salud realizada el miércoles último", informaron desde Nación.Según pudo saber NA, esta decisión se debe a que no está definido firmar nuevos contratos con la empresa china, por lo que la prioridad ahora es terminar el proceso de vacunación de aquellas personas que ya recibieron una dosis.