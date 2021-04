Gualeguaychú: unos 240 vehículos en caravana marcharon contra UPM-Botnia

Se llevó a cabo de 17º marcha contra la UPM-Botnia. La convocatoria tuvo como epicentro a Arroyo Verde, desde donde partió caravana hacia el ovalo del puente. Minutos más tarde, unos quince autos avanzaron hacia la mitad del cruce, para retornar y unirse al resto de los vehículos.“Hoy siguen vigentes las razones que motivaron nuestro reclamo contra la instalación de BOTNIA -UPM, y su posterior producción contaminante, que deteriora nuestras fuentes de VIDA, el Agua. El Aire y la Tierra. Llevamos más de diecisiete años gritando desde nuestrohito de Arroyo Verde, Botnia debe irse del río Uruguay” señala la proclama leída esta tarde.“Lamentablemente no hemos tenido respuestas eficaces, éste emprendimiento se ha mantenido por la desidia y la falta de medidas más eficaces por parte de los poderes del estado” agrega.En otro párrafo, la misiva sostiene que “Insistiremos ante la Justicia Federal de Gualeguaychú, con la investigación por el delito de propagación de efluentes, contemplado en la Ley 24051 y en reclamar que ante el incumplimiento de la República Oriental del Uruguay, se active el Protocolo de San Luis, que ambos Países han firmado”.Más adelante, la Asamblea señala que “venimos también a ratificar que la histórica claudicación de nuestro Estado Nacional en sus diferentes estamentos ha permitido, que se siguiera con el proyecto Botnia UPM, debemos revertirla ante la próxima construcción de la tercera pastera del Uruguay, ahora sobre el Rio Negro, que generará más contaminación sobre el Rio Uruguay.“Una y otra vez hemos denunciado públicamente la falta de compromiso de las autoridades: Repudiamos la presencia de BOTNIA -UPM Fray Bentos. Repudiamos el proyecto en marcha de UPM2 en Pueblo Centenario sobre el Rio Negro (ROU) tributario del Río Uruguay. Nos sentimos parte de la comunidad Uruguaya por este reclamo, que nos afectará a todos sin duda alguna. Repudiamos la ampliación de Kemira, productora de los elementos tóxicos vertidos en Fray Bentos, a nuestro río, aumentando la contaminación a límites insospechados, para satisfacer las necesidades de UPM2. Repudiamos la modificación del Digesto del Rio Uruguay por parte de la CARU (Uruguaya y Argentina), permitiendo mayor concentración de tóxicos en el vertido al río, en vez de procurar su disminución, violando el principio de no regresión. Paralelamente sí aprueban rápidamente el aumento del calado de las vías navegables, para que estas Industrias Piratas puedan llevar lo saqueado a nuestra tierra, lo más barato posible.Repudiamos la derogación de la Ley de la madera, que no permitía la venta a Emprendimientos contaminantes del Uruguay, y hoy vemos salir camiones con madera de nuestra propia Ciudad rumbo a BOTNIA, vendida por Empresas inescrupulosas. Repudiamos que luego de más de siete años de gestiones, sigamos sin saber qué respiramos. Estuvimos años creyendo en la efectividad del registro de la estación de monitoreo de Ñandubaysal, y hoy sabemos que era un punto neutro para el registro de aire contaminado".Para la Asamblea, “hoy, nuevamente no se ponen de acuerdo los responsables del cuidado de nuestro ambiente a todos los niveles y seguimos esperando resultados que no se concretan. Los Sensores de aire, siguen esperando ser colocados y los ciudadanos esperando los resultados. La razón nos asiste, y sobre todo la necesidad de frenar la destrucción del ambiente”.“Nuestra Constitución en su Artículo 41 nos otorga el derecho de gozar de un ambiente SANO. La explotación descontrolada de la naturaleza, trae una crisis donde el ser humano corre el serio riesgo de ser su víctima. PEDIMOS a nuestras autoridades presentes y futuras, actuar con la energía y convicción necesarias, para que con prisa y sin pausa frenen estos atropellos y respondan al reclamo constante de nuestro Pueblo” concluye la proclama.El intendente de Gualeguaychú, Martin Piaggio, fue parte de la caravana organizada por la Asamblea Ambiental contra la contaminación y la presencia de las pasteras en el río Uruguay.En diálogo con R2820, el intendente resaltó el valor de la protesta, la necesidad de mantener vivo el reclamo y también se refirió al efecto de la contaminación y la pandemia. “El modo de vida y de producción que ha tenido el ser humano, fundamentalmente en el último siglo se está evidenciando de manera muy directa” expresó.Para Piaggio, “la tierra se manifiesta a través de un montón de problemáticas que surgen por el cambio climático propiciando la aparición de nuevas enfermedades, o manifestaciones de enfermedades de tipo pandémicas. Esto es una expresión de los condicionantes que le hemos puesto al planeta a través de las actividades del ser humado” destacó.