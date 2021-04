Crece la cantidad de jóvenes internados por Covid-19: qué consecuencias acarrea

Crece en Argentina la cantidad de jóvenes internados por coronavirus, que son lo que utilizan durante más días las camas de terapia intensiva (UTI).En el último mes,De los 427.439 casos positivos de coronavirus registrados en el último mes,, el grupo etario al que todavía no se comenzó a vacunar, pero también el que sale a trabajar y el que más relajó las medidas de cuidado. Apenas elEn cuanto a los motivos que explican la edad promedio de los casos positivos, en el Ministerio de Salud de Buenos Aires explicaron que responde a que “no están vacunados, son los que más circulan y tienen actividades sociales; en consecuencia, son los que más expuestos están” al virus.Para Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), “la edad promedio ha bajado en forma importante, en general desde diciembre, y la tendencia se volvió a ver en este rebrote”, debido “”.“Para los que no se vacunaron aún, la espera genera también mayor conciencia de tener que cuidarse, y para los vacunados, la vacuna tiene un efecto de reducción general de casos”, señaló.“Por otro lado, los jóvenes, que saben que no se van a vacunar, ya sienten que no son tan peligrosos porque sus padres o abuelos ya quizás están vacunados. Hemos visto también un, y quizás también a la reactivación de las clases sin cumplir los protocolos en forma activa”, detalló el especialista.En este contexto, advirtió que “con el descenso de la temperatura, es crítico que se respete mantener las ventanas abiertas, tanto en los colegios y oficinas como en el transporte público”.Lautaro de Vedia, médico infectólogo y miembro de la SADI, considera que la baja en la edad promedio tiene que ver con el aspecto epidemiológico de la enfermedad, sumado a los “no cuidados de los más jóvenes o los descuidos”. También dijo que las vacunas pueden jugar “un pequeño rol, si bien es muy poca la gente que se vacunó, en su mayoría de 70 y 80 años”.Por otro lado, mencionó las nuevas cepas de las que “se desconoce con exactitud el papel que están jugando”, pero que podrían estar influyendo. “No hay una sola explicación”, aclaró el especialista aEn el mismo sentido, destacó que se avanzará en la inmunización de la población mayor de 70 años. “Allí debemos enfocar la vacunación en las próximas tres semanas”, precisó Cafiero en declaraciones a la prensa en este fin de semana.La franja etaria que va desde los 25 a los 49 años es la que más elevó la curva de contagios, pero también es la que más hizo crecer la ocupación de camas de terapia intensiva. En promedio,, lo cual representa para el sistema sanitario una amenaza adicional al aumento de casos.La experiencia en otros países del mundo, como Francia, es que aunque se aumentó la cantidad de camas UTI, ningún sistema de salud está preparado para dar respuesta a una demanda acelerada de población joven que, debido a que tiene una tasa de mortalidad menor a la de los adultos mayores, necesita de más días de internación para recuperarse. El problema es cuando comienza a crecer la mortandad en ese grupo etario porque el sistema no tuvo capacidad suficiente para atenderlo, como en el caso de Brasil.