Reencuentro: se vacunó y visitó a su madre de 100 años tras un año sin verse

Emocionante reencuentro de una madre de 100 años de edad y una hija, de 82 en Santa Elena. Las mujeres volvieron a verse luego de cumplir con el protocolo de quedarse en sus casas, más aún, siendo personas de riesgo.Se trata de Ramona Ortiz de 82 años de edad, quien luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, hace casi un mes, fue a visitar a su mamá, Amada Ortiz de 100 años.Aún sin contacto físico, se volvieron a ver a través de la ventana y charlaron algunos minutos. El breve testimonio de Ramona Ortiz de 82 años, oriunda del barrio nuestra Señora de Guadalupe (120 viviendas) de la ciudad de Santa Elena (departamento La Paz), tras el reencuentro con su madre."Ella me invitó a tomar unos mates y le dije ahora no se puede mamita, pero ya habrá tiempo", contó Ramona al dialogar conEmocionada y con sus ojos empañados al ver a su madre, decidieron dejar pendiente el momento de compartir unos mates, esa infusión que uno el lazo maravilloso de madre e hija. “Le dije que después que pase el virus y ella me tiró un beso”, afirmó.Tras una charla por unos minutos y frente a la ventana, Ramona no pierde la fe de aferrarse en un fraterno abrazo con su madre, cuando la pandemia lo permita.“Estoy contenta porque la vi. Quería abrazarla pero no pude”, dijo Ramona y agregó que “le tiré un beso y ella también”, contó la hija de la mujer de 100 años. Fuente: (InfoSantaElena).-