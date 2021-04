Escuela de Villa Urquiza custodiará la bandera que guarda la memoria de Malvinas

La escuela secundaria para adultos Nº 84 “El Estibador” de Villa Urquiza recibió el honor de custodiar la bandera que es símbolo de memoria por la Gesta de Malvinas. La misma flameará en la institución desde el 2 de abril de 2021 hasta el 1 de abril de 2020.Una delegación viajó a la Base Naval Puerto Gral. Belgrano a recibir la Enseña Patria que flamea en Memoria de la gesta de Malvinas. Jose Portmann y Theofilo Larrea, veteranos de la localidad viajaron junto a los docentes y alumnos a recibir la bandera de Malvinas.La directora del establecimiento educativo, Ana Delia Sccetti, expresóque “debíamos buscar la bandera el año pasado, pero por la pandemia no pudimos. Hace unos días viajamos y pudimos traerla”.Por su parte, Jose Portmann dijo que “me siento honrado por este hecho, además me tocó izar la bandera que va a flamear durante un año en la escuela. Recorrer la base naval, de donde partimos en Puerto Gral. Belgrano fue muy emocionante. También pude pisar la cubierta del Barco "Gurruchaga" que nos rescató”.En tanto, Theofilo Larrea comentó que “estoy orgulloso de haber podido acompañar la escuela. También fue un desafío porque desde la Guerra de Malvinas, no había vuelto a Puerto Belgrano. Estuve muy contenido y alegre”.Al finalizar, la directora agradeció “profundamente” a quienes hicieron posible el viaje a buscar la bandera.La Enseña Patria viajará por diferentes lugares del país para ser custodiada.