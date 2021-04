Trabaja en Entre Ríos, vive en Uruguay y hace meses no está con sus hijos

Yanina Tamaño vive en Salto (Uruguay) con sus dos hijos y su esposo. Pero trabaja en Concordia (Entre Ríos) y trata su enfermedad en Buenos Aires. Al comenzar la pandemia de coronavirus, quedó de un lado del río Uruguay y su familia del otro.. Aseguran que en su misma situación hay unas 200 familias de esa zona y se suman otras tantas de los pasos por Gualeguaychú y Colón.Ella es terapeuta y está en la primera línea de atención del COVID-19. Trabaja en Concordia en su consultorio y, además, es paciente oncológica. El tratamiento y los médicos que la atienden están en Buenos Aires.. Pero el Coronavirus cambió todo. Tras la declaración de cuarentena y el cierre de fronteras, durante todo 2020A fin del año pasado, Yanina y sus hijos cruzaron a Salto para el reencuentro familiar. Pero luego ella debió volver porque tenía una consulta con el oncólogo en Buenos Aires. En el interín, Argentina impuso nuevas restricciones al tránsito fronterizo y la familia se partió de nuevo.Para cumplir con el procedimiento que definieron las autoridades nacionales, una vez que haya pasado a Salto, Yanina tendría que regresar a nuestro país viajando hasta Montevideo en ómnibus. Desde allí, pasar a la Argentina por Buquebus o vía aérea y desde Capital Federal a Concordia debería abordar otro colectivo.Es decir:“Hace un año que estamos con esta problemática. Pero nadie nos escuchó. Ahora estoy padeciendo lo que sufrió él durante todo el año pasado., relató.“En mi desesperación –confesó- esta semana hicimos un intento muy tonto. Fui hasta el puente y llegué hasta la Aduana. Mis hijos y el papá fueron hasta la Aduana uruguaya, del otro lado. Fue horrible porque. Y encima la Gendarmería los corrió porque no podíamos estar allí. Nunca más lo hago. Porque fue peor”.Aprovechando la estrechez del río Uruguay a la altura del parque San Carlos en Concordia, Yanina va allí casi todos los días y saluda a sus hijos que están en la ribera oriental. Lo mismo hacen otros integrantes del grupo en otra zona, la playa Nebel.“Cada vez que hablo con mis hijos, me angustio. Por eso todos los días hago 15 km en bicicleta para sacarme la bronca y que no me salte la cabeza”, confesó aEste año no pudo compartir el festejo de los 11 de Vito, su hijo mayor. La última foto familiar de un festejo de cumpleaños es cuando llegó a los 10. “La vida para mí siempre es un tiempo de descuento. No me quiero perder un amanecer más. Si los funcionarios además de cuerpo tienen corazón, esto se tendría que resolver pronto”, reflexionó Yanina.“Somos unas 200 familias, todas damnificadas, de Concordia. Y en cada paso fronterizo se encuentra una situación similar. A todos nos está pasando algo que tiene que ver con los derechos humanos. Nadie quiere ir (al Uruguay) a pasear o a comprar”, relató Yanina. Estos casos terminaron conformando el Grupo Puente Concordia Salto. Son personas que realizan su actividad de un lado del río (trabajan, estudian) y viven del otro.La prohibición para poder hacer el ida y vuelta entre Concordia y Salto “es argentina”, afirmó Yanina. “Si conseguimos el permiso, el Uruguay nos deja pasar por ser ciudadana o residente uruguaya”, agregó.Asimismo, recordó que el grupo elaboró un protocolo para poder realizar el cruce diariamente, como lo hacen los camiones que llevan y traen mercadería. Una copia fue al Concejo Deliberante de Concordia y otra a la Cancillería. Nunca tuvieron respuesta. Tampoco se acercó nadie del Gobierno nacional o provincial a interesarse por la situación que atraviesan.