Le robaron la bicicleta antes de su primera competencia y pide que la devuelvan

Thiago, un chico de 15 años que entrenaba para competir en ciclismo, fue víctima de un asalto a mano armada y se quedó sin su bicicleta, que su familia aún está pagando con mucho esfuerzo. Pese al dolor y la bronca, manifestó su deseo de ir en busca de su sueño de todas formas.



El adolescente contó a El Tres que el sábado pasado a las 15 circulaba por la zona del bajo rosarino, en avenida Belgrano y 27 de Febrero, cuando fue abordado por el delincuente. "Me cansé y bajé la velocidad. Ahí me encerró y me puso una pistola en la boca del estógamo", señaló.



"Me manipularon con un arma, me tuve que bajar y darle todo, puso una bala en la recámara", agregó.



Thiago continuó: "Me dijo que si hacía algo me iba a dar un tiro en la cara. Se dio vuelta y me quedó apuntando. Me duele porque era mi primera bicicleta y la semana que viene corría mi primera carrera, me duele demasiado, me estoy preparando desde octubre".



El chico recordó el "esfuerzo" que hicieron sus padres para comprarle el rodado el año pasado. "Mi papá sale temprano a laburar doce horas en la fábrica", valoró. Su mamá, ama de casa, señaló que pagaron dos cuotas de la bici pero aún deben diez.



Pese a todo, Thiago sostuvo su "sueño de competir y llegar lejos" en ciclismo y pidieron ayuda a quien pueda colaborar (celular de contacto de la familia: 3413793830).



"El que tenga la bicicleta que por favor la devuelva, es una indignación terrible", manifestó Analía, la madre.