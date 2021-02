Apareció el anillo de Carlos Menem: lo devolvió la familia del enfermero prófugo

Apareció el histórico anillo de oro que usaba Carlos Saúl Menem. Así lo informaron acalificadas fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Según explicaron los voceros consultados, en horas de la madrugada, personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad que cumplía funciones en las cercanías de Echeverría y Washington, en Belgrano, se acercó a las tres mujeres, quiénes le preguntaron dónde era el domicilio de Zulemita Menem para hacerle entrega del anillo que le fue sustraído al expresidente de la Nación.“Eran las 2.45 y no era normal la situación. Entonces, un oficial que estaba en un garita en las cercanías donde caminaban las mujeres se acercó y les preguntó qué hacían en el lugar. Ellas respondieron que buscaban la casa de Zulemita para hacerle entrega del anillo sustraído”, explicó una de las fuentes consultadas.A los pocos minutos tomó conocimiento el personal de la Policía Federal Argentina que cumple funciones de custodia en la casa de la hija del expresidente.“Los policías le pidieron a la tía del sospechoso que exhiba el anillo y observaron en él el grabado con las inscripciones de los nombres de los hijos del expresidente”, dijeron las fuentes policiales.Después de una consulta con el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Peluso, las tres mujeres fueron trasladadas a una seccional de la Policía de la Ciudad donde se le tomó declaración a la tía del sospechoso.El enfermero que es buscado como sospechoso de haber sustraído el anillo vivía, hasta que comenzó a ser investigado, con su tía en Villa Soldati.Menem, de 90 años, murió el 14 de este mes. La sustracción del anillo fue denunciada dos meses antes del fallecimiento del expresidente. En ese momento él estaba internado en el Sanatorio Los Arcos.El día anterior, el 13 de diciembre pasado, Zulemita había solicitado a la custodia personal de su padre que fueran a su domicilio, sobre la calle Echeverría, en Belgrano, para que buscaran algunos objetos personales, entre ellos un estuche de anteojos donde el exmandatario guardaba el anillo que solía lucir en el anular de su mano izquierda.Al día siguiente, un enfermero de Menem, que volvía a trabajar luego de tomarse vacaciones, quiso entregarle el estuche de anteojos, pero no lo encontró, por lo que se dirigió al departamento, donde descubrió que también faltaba su propio teléfono celular.En su denuncia, el hombre precisó que trabajaba como cuidador en el domicilio junto a otros tres enfermeros que habían sido contratados de manera temporal por la prepaga que atendía a Menem.Según explicaron fuentes de la investigación citadas por la agencia de noticias Télam, por medio de análisis de chats, se determinó que un policía le avisó a su jefe que su primo enfermero había tenido el anillo en su poder. Ante esa situación, el sospechoso que no pudo ser hallado, fue declarado en rebeldía.