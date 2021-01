Bombero héroe que salvó a bebita: “me regaló una sonrisa y fue lo más lindo”

El relato del bombero

Un minuto dramático

Sonrisa como recuerdo

El gran accionar del bombero en un dramático momento, que ocurrió este martes por la tarde y en plena Ruta Nacional Nº12,, debido a que se había ahogado con el plástico de un paquete de galletitas y su madre pidió auxilio para que la asistieran.Ante la desesperante situación,. Con maniobras de primeros auxilios logró que la menor expulsara el objeto y pudiera respirar.Tras su destacado accionar,. “Yo soy mecánico y ayer a la tarde, estaba en el lugar, porque había ido a devolver una herramienta que había pedido prestada, cuando sucedió lo de la bebita. Me estaba despidiendo y veo en la ruta, una mujer desesperada, a los gritos, pidiendo socorro”, explicó y agregó: “”, relató el bombero.“Seguí haciendo las maniobras hasta que la bebé lloró.“No pregunté nombre ni nada, y me fui. Lo único que me acuerdo, es que la bebé tenía unos ojos preciosos, la bebé me regaló una sonrisa y me fui”, subrayó el bombero voluntario y mecánico.El dramático momento no duró más de un minuto y medio, porque “y agregó que “en el lugar había otra gente, pero por ahí la gente no sabía qué hacer, igual que la mamá de la nenita, estaba shoqueada”, remarcó.“En ese momento, hice lo que tenía que hacer y después cuando llegué al taller, me aflojaron los nervios y tenía temblores en el cuerpo. Pero en el momento, se hizo lo que habíay agregó: “la sonrisa de la bebé no se me borra de la cabeza”, afirmó tras el final feliz del dramático momento.“Soy una persona de dos metros de altura y mano grande, me dio miedo de apretar algo y hacerle algún mal, pero Gracias a Dios se hizo todo bien y hubo un final feliz”, resaltó Bujía.“Se reincorporó bien la bebé y