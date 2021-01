Ante el aumento contagios, reabren en Rosario el centro de aislamiento

Este martes reabrirá sus puertas el centro de aislamiento Rosario en el predio del Hipódromo del Parque Independencia, para pacientes con coronavirus.



El predio, que había sido utilizado en la primera ola de contagios, volverá a funcionar ante el crecimiento en la curva de contagios de covid-19, según confirmaron las autoridades locales.



El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, dijo que si bien la ciudad no tuvo “el crecimiento exagerado de otras partes del país, el amesetamiento sigue siendo alto”.



Por eso, el funcionario dijo que el objetivo del gobierno local es “poner todos los ejes sanitarios en alerta para el cuidado” de la población.



“La disponibilidad es un número muy grande de camas pero no creemos que se llegue a ocupar completamente”, informó Caruana.



La función del centro de aislamiento es alojar a pacientes positivos de covid-19 en buenas condiciones de salud que no puedan realizar el aislamiento en sus hogares.



El lugar tiene capacidad para 1.200 camas, instalaciones sanitarias y un espacio recreativo.



También funcionan áreas operativas y de soporte como lavandería, depósito de insumos médicos, infraestructura y logística. (Rosario 3)