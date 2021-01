Se aguarda importante número de transportistas en ruta 14 por protesta nacional

Sociedad Transportistas se manifestarán en rutas de Entre Ríos por el aumento de tarifas

El Día

La medida obedece a un reclamo por una mejora en las tarifas, que hoy es referencial. Pablo Pinazo, gualeguaychuense propietario de un transporte que trabaja junto a su hijo, habló de la realidad que vive el sector.El hombre que lleva más de 40 años en las rutas indicó en primer lugar que “no nos sentimos representados por ninguna de las cámaras que trabajan en el transporte, razón por la cual nos manejamos como autoconvocados para hacer visible el momento que estamos atravesando, lo que cuesta mantener un camión tarifas que se ajustan a la oferta y a la demanda”.Al respecto, Pablo Pinazo señaló que "ha crecido el número de personas que se dedican al transporte en el departamento, en lo que llamamos emprendimientos unipersonales que quedan desfasados con el tema de las tarifas. Pasamos diez meses de la pandemia sin que se actualice”, contó.Explicó que las tarifas "se aplican cada seis meses en una reunión de cámaras, acopiadores, exportadores, productores y transportistas con el gobierno", y detalló que "se trata de una tarifa de referencia, aunque muchas veces no es la que percibe el transportista, quedando a criterio de oferta y demanda”.El camionero sostuvo que "el desastre en el transporte de Gualeguaychú pasa por la desorganización, y si bien existen cámaras ninguna de las que están representan al pequeño y mediano transportista, sí a los empresarios”, cuestionó.El gualeguaychuense indicó que "hasta el momento ninguna cámara se ha expresado para implementar una tarifa que hoy es de referencia nada más. Hoy te ofrecen para cargar al puerto de Rosario $1.200 la tonelada, cuando la tarifa no puede bajar de los $1.600".El transportista señaló que "un viaje al puerto saliendo cargado con cereal desde la ciudad tiene un costo de $36.000 en caso de ir a Rosario, en concepto de combustible gastamos $18.000, más el gasto en peaje, comida y desgaste de la unidad, rogando siempre no tener un problema mecánico o romper una cubierta que no baja de los $55.000, y un camión completo lleva 18. Además, la playa de estacionamiento en la entrada al puerto ahora se fue a $700”."Solo cambiar todas las gomas suman más de 600.000 pesos, es una cifra inaccesible para cualquiera de los que estamos en el rubro”, lamentó.Explicó que "los valores oscilan porque no es lo mismo cargar y salir desde la ciudad o zonas cercanas, que hacerlo en zonas rurales que se encuentran a 60 kilómetros del casco urbano”.Pinazo tiene un camión modelo 2004, valuado en unos cuatro millones de pesos; mientras que uno nuevo no baja de los diez millones. “Aunque cueste creerlo todavía se ven 1114 que repechan las cuchillas con su carga”, contó.Detalló que el trabajo fuerte de los camiones que transportan granos "es de seis meses al año; mientras que el resto de la temporada hay que mantenerse con trabajos que cada tanto salen.”Comentó que “si bien la mayoría maneja sus transportes, están aquellos que tienen chofer y que hoy trabajan para pagarle el sueldo al empleado, debido a que los márgenes son muy acotados, y hay veces en ni siquiera alcanza para hacer frente a los haberes y leyes sociales de un chofer”.Contó que “además de los viajes a Rosario, también se hacen transportes a Guazú, llegando al primer puente, destino que muchos productores eligen por tener el 60% del flete si se lo compara con Rosario. También en Lima (Buenos Aires), y Las Palmas, y viajes a los molinos de Trigo en Buenos Aires”. (Fuente: