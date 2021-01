Un sismo de 6.1 grados se sintió en Salta y Jujuy

Un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter sacudió las provincias de Salta y Jujuy, y llegó a sentirse en Chile. El temblor se registró en horas de la madrugada de este domingo y hasta el momento no se reportaron personas heridas ni daños de consideración.



El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) precisó que el epicentro fue a 40 kilómetros al este de la localidad de Catua (departamento Susques) y a 155 kilómetros de la ciudad de Salta, en la región de la Puna jujeña. Se registró a las 00:54 del domingo y su profundidad fue de 263 kilómetros.



Minutos posteriores al temblor, según constató la agencia Télam, hubo otro movimiento en la zona, pero de menor potencia, que alcanzó los 3.2 grados y se sintió a 128 kilómetros de la capital jujeña.



Si bien no se registraron denuncias por daños o víctimas tanto en Salta como en Jujuy, varios usuarios de Twitter y hasta medios internacionales -principalmente chilenos- se hicieron eco a través de la red social del fuerte sismo. "Hace más de un mes que se viene moviendo esa zona, con sismos de 3.4 a 5.9", precisó una mujer tras conocer la noticia.



Efectivamente, el 30 de diciembre pasado en Salta se registraron tres sismos en menos de dos horas. El primero fue a las 00:14 y tuvo una intensidad de 3 grados en la escala de Richter, con epicentro a 238 kilómetros de la capital provincial. El segundo fue apenas dos minutos más tarde y se ubicó a 45 kilómetros del primero, con una potencia de 3.1 grados. El tercero fue a la 1:44, a escasos kilómetros, con una magnitud un poco mayor: 3.3 grados. No hubo heridos.



Un mes antes, el 29 de noviembre, un fuerte sismo de 5.9 grados se localizó a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy, cerca de Humahuaca, y si bien su magnitud fue levemente menor a la de hoy (5.9 grados), se registraron desmoronamientos en zonas de montañas y cerros.



De acuerdo a los medios locales, los cerros sufrieron un deslizamiento que provocó grandes nubes de tierra. Las imágenes de varios paseos, muchos de ellos conocidos por ser visitados por una gran cantidad de turistas al año, se viralizaron en las redes.



Yacoraite, Huacalera y Uquía fueron algunas de las zonas más afectadas por el temblor, ya que se produjeron varios desprendimientos en las zonas montañosas. Por eso, comitivas de Defensa Civil tuvieron que trabajar en domicilios particulares de viviendas que están alejadas de los centros urbanos.



En aquella oportunidad, el sismo se sintió en toda la Quebrada de Humahuaca, pero también en la capital, San Salvador, y en la capital de la provincia de Salta.