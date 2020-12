Por la bajante del río, "hace tres años que no hay desoves viables"

Por la prolongada bajante del río Paraná, se descarta que la actual temporada 2020-2021 genere un ciclo reproductivo óptimo en los peces, con lo cual se acumulan tres períodos reproductivos sin éxito.En diálogo con el programade, Juan Pablo Roux, director del Instituto de Ictiología del Nordeste, dio cuenta que el afluente lleva ya tres años sin condiciones para la reproducción de los peces e instó a cuidar el recurso.Según explicó, "uno de los elementos naturales para que se produzca el desove es el aumento del nivel hídrico del río y lamentablemente"."Hace tres años que no tenemos desoves que sean viables", remarcó el investigar y agregó que "después del desove, los padres no cuidan a la descendencia y eso queda a la deriva del río. En un período de 18 a 20 horas, de esos huevos, que se fecundan en el agua, nace una larva la cual tiene que ser llevada por la corriente del río y meterse al valle aluvial para sobrevivir. Como esto no se da, las larvas siguen navegando río abajo, no encuentran refugio ni comida y se terminan muriendo".Por otra parte, indicó que

"Hay un gran problema de sustentabilidad del recurso. Los peces están vulnerables"

Cardumen de bogas en Corrientes



"Como ciudadanos,Si no se hace un trabajo de protección y evitamos que esos peces que están fáciles de pescar, los matemos, estamos destruyendo a nuestros mega reproductores".En este sentido, aconsejó a aquellos pescadores deportivos que disfruten del río y devuelvan de inmediato los peces al río. Además dio cuenta que no se deben colgar de la cabeza porque eso le lastima la columna vertebral y tampoco tocarle las agallas. "Sáquense la foto y devuélvalo al agua en menos de dos minutos para achicar el estrés que sufre", indicó.Consultado por el video que se difundió este lunes de pescadores de Corrientes donde se observa un cardumen de bogas que saltan; Roux indicó que la zona que se ve en las imágenes es el riacho Isoró, "que desde hace más de 20 años está dentro de un área protegida que tiene la provincia de Corrientes, donde no está permitida la pesca comercial y solo se puede hacer pesca y devolución"."Gente de Goya dicen que suelen aparecer muy esporádicamente estos cardúmenes pero de dorado", indicó finalmente el investigador.