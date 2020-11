Carnes con aumento: la pulpa llegó a 560 pesos y muchos optan por el pollo

Los alimentos continúan aumentando y el precio de las carnes no es la excepción. El dueño de la Carnicería La Excelencia contó aque "en los últimas semanas venimos teniendo muchos aumentos"."Muchos prefieren consumir pollo en relación a la carne. Lo que más piden es pechuga y pata muslo, para asar el fin de semana", declaró el carnicero.En cuanto a la carne de vaca dijo que "se vende más que nada , costilla, vacío, matambre, bifes y costeletas"."Hace varias semanas que venimos con aumentos y se estima que más cerca de las fiestas haya otra suba. En este momento la pulpa de ternera especial está 560 pesos; el kilo de milanesas de carne cuesta 490 pesos y el de pollo 330 pesos", explicó.En este sentido, sumó: "Los productores nos dijeron que no les dan los números, ahora están actualizando, pero aun no llegan a cubrir todos los gastos".A su vez contó que "en 30 años, pocas veces vi que las carnes aumenten tanto en dos o tres meses".