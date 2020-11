Bielsa: "La pérdida de un ídolo golpea más a los excluidos"

El director técnico del Leeds United, Marcelo Bielsa, aseguró que Diego Armando Maradona "fue un artista" y que la muerte de un ídolo como él golpea más a los excluidos porque "son los que más necesitan creer que es posible triunfar".



"Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su muerte tiene infinidad de reconocimientos", subrayó Bielsa en conferencia de prensa.



En ese sentido, el ex entrenador del seleccionado argentino de fútbol remarcó: "hay un reconocimiento a lo que él le dio a los espectadores en forma de belleza y, en cuanto a lo que significa para nosotros en particular (los argentinos), Diego nos hizo sentir esa fantasía que genera el ídolo".



"El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos, por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos e indefensos porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros", consideró Bielsa.



"Para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias y yo leí 10 textos posteriores a su fallecimiento muy emocionantes", indicó.



Y concluyó: "Para nosotros fue y seguirá siendo un ídolo. Que no esté más nos da mucha pena".