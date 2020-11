Anses utilizará el lenguaje inclusivo y no sexista en sus documentos oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso este miércoles que, a partir de ahora, utilizará el lenguaje inclusivo y no sexista en toda su documentación oficial. Así lo dispuso por medio de la Resolución 418/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma de su titular Fernanda Raverta."Dispónganse la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social" indica el artículo 1 de la Resolución publicada esta mañana y aclara luego: "entiéndase por lenguaje inclusivo y no sexista aquel que evita el sesgo hacia un sexo o género en particular y que ni oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros".La Anses se sumó así al PAMI y al Banco Central que ya utilizan este lenguaje en sus disposiciones, circulares y normativas internas.La entidad que conduce Raverta encomendó además a la Dirección General de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, "la confección de un Manual de Estilo para la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista, que contenga las normas necesarias para la redacción de la documentación (...) así como también orientaciones para su empleo y estrategias de aplicación".Entre sus considerandos la Anses indicó que "su instauración gravitará positivamente en el abordaje de la perspectiva de género de manera conjunta con los objetivos atinentes a la Seguridad Social" y advirtió que "la igualdad de género requiere un proceso de aculturación modificatoria de los usos, costumbres y prácticas socialmente aprendidas, lo que debe encararse a partir de un cambio medular en las concepciones lingüísticas".Por ello advirtió que es necesario "revisar la comunicación al interior y exterior del organismo" y que, para lograrlo, deberá:-Eliminarse el lenguaje que se centra en los varones (androcéntrico) incorporado en los textos y hacer perceptible y transparente la labor de todas las identidades de género respetando su competencia o éxitos, en al ámbito laboral, social y político.-Romperse con los estereotipos, respecto de la comunicación iconográfica y generarse una representación gráfica diversa y plural de los géneros, eliminando a los varones como únicos sujetos de acción y a las otras identidades como personas pasivas.-Procurarse que la comunicación no sea excluyente y promueva enfoques integradores de todas las diversidades, debiendo primar un enfoque interseccional que contemple a toda la diversidad en términos generales, sin discriminar por raza, clase, orientación sexoafectiva, procedencia, etc.