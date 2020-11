"Por la pandemia se registran neumonías provocadas por el coronavirus"

Este 12 de noviembre se conmemora el Día mundial de la Lucha contra la Neumonía.consultó a un pediatra neumólogo sobre los síntomas de la enfermedad y los cuidados que se deben tener. "Este año, por la pandemia, se registran neumonías intrínsecas provocadas por el coronavirus", sentenció el especialista."La neumonía es una inflamación del pulmón y la causa infecciosa es el principal motivo que provoca la enfermedad. Y en pediatría es de fundamental importancia porque en menores de cinco años, la infección pulmonar, muchas veces, pone en riesgo la vida de los pacientes", comunicó ael neumólogo Fernando Meneguetti."Los niños pequeños, en particular los menores de cinco años y menores de seis meses de vida, corren mayor riesgo de contraer la enfermedad. Además de los mayores de 65 años y las personas con factores de riesgo o comorbilidades, como obesidad, diabetes, insuficiencias renales, problemas hematológicos, distintos tipos de cánceres y problemas asociados a la inmunidad", agregó. También advirtió en relación al hábito de fumar cigarrillos."Los papás deben estar atentos porque cuando los niños comienzan con tos, aumento de la frecuencia respiratoria, hundimiento entre las costillas, fiebre, decaimiento, rechazo a la alimentación, porque son síntomas compatibles con la neumonía", explicó el pediatra y neumólogo."Hay que llevar una vida sana", sentenció Meneguetti al valorar que "este año, disminuyó sustancialmente el número de casos de neumonía, debido a los cuidados que tuvimos por el coronavirus"."Las vacunas del calendario oficial del país son eficaces para evitar la neumonía, pero no está arraigado el uso de la vacuna para neumococo en los mayores. Por lo que debemos insistir para que los mayores de 65 años y personas con factores de riesgo se apliquen esta vacuna para neumococo", encomendó el especialista.Al aclarar que hay varios tipos de gérmenes que provocan la enfermedad, Meneguetti sostuvo que "el coronavirus se está llevando todos los casos de neumonía que vemos en pacientes pediátricos y adultos"."El SARS-CoV-2 tiene particularidad que per se puede provocar una neumonía viral, pero las infecciones virales -y en particular el de la gripe- condiciona a que después se sobreinfecten con bacterias y generen una neumonía posterior a una infección viral", alertó."Este año, por la pandemia, se registran neumonías intrínsecas provocadas por el coronavirus y en algunos casos, el virus -sumado al deterioro de los mecanismos de defensa- hace que se sobreinfecten con bacterias y pueda aparecer una neumonía bacteriana", señaló el especialista."El solo hecho de fumar un cigarrillo por día hace que se bloqueen todos los mecanismos de defensa pulmonares, tanto de vías áreas superiores como inferiores", reveló Meneguetti. En ese sentido, explicó que "las bacterias que después de una infección viral se sobre-agregan al pulmón, también lo hacen en aquellos que son fumadores; tanto en fumadores activos como pasivos, los que reciben humo de segunda mano porque inhalan todas las sustancias que despiden los cigarrillos"."En espacios cerrados, el humo de cigarrillo queda depositado en las superficies hasta después de transcurrido un año", reveló el neumólogo.No alcanza con fumar fuera de la casa para el caso de padres con hijos chiquitos, porque "el olor a cigarrillo que los papás despiden a través del aliento, que tienen en las manos y en el pelo, hace que el niño termine inhalando nicotina y lo convierte vulnerable a las infecciones", sentenció.