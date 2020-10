Cómo afecta al hospital de Concordia la pérdida de pediatra muerta en accidente

La médica pediatra Verónica Vignol perdió la vida como consciencia de un tremendo accidente de tránsito registrado en horas del mediodía de este domingo en el kilómetro 20 de la ruta 26, en cercanías a Nogoyá. El trágico deceso de la especialista causó gran conmoción en el ámbito de la Salud entrerriana, desde donde destacaron su "dedicación profesional y humana"."Estamos muy tristes y dolidos, no solo en el hospital Masvernat, sino en Concordia y toda la región porque lamentamos muchísimo la pérdida, dado que era una profesional muy comprometida", refirió ael director del Masvernat, Miguel Ángel Ragone.La médica coordinaba la Guardia Pediátrica del hospital Delicia Masvernat de Concordia; realizaba guardias en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica y realizaba el seguimiento de pacientes Covid-19 en la localidad de Chajarí, donde residía."Estaba muy comprometida con los pacientes pediátricos crónicos para reincorporarlos a sus familias y garantizarles la internación domiciliaria para que cuenten con mejores condiciones", valoró Ragone al remarcar que "quienes trabajamos con ella, estamos de duelo y no podemos creer lo que pasó"."Fue una pérdida muy importante por su compromiso y nos afectó mucho a todos, sobre todo por la situación que atravesamos, porque ella era quien organizó el circuito de Covid-19 para el ingreso de pacientes pediátricos", comunicó el directivo del Masvernat. "Es una pérdida que no solo nos afecta en lo anímico, sino también en la atención y el trabajo diario que realizamos", agregó al respecto.En la oportunidad, Ragone comunicó que, en el nosocomio, "hay una ocupación de camas del 80% por pacientes Covid-19 positivos". "Además, hay un porcentaje ocupacional importante en los sectores que se adaptaron para pacientes moderados, que no necesitaron respiradores, pero deben ser controlados", agregó.Ragone bregó para "que la curva de contagios ascendente, sea lo más plana posible, para que el sistema sanitario pueda dar respuesta y no se vea sobrepasado por la cantidad de pacientes"."El paciente de 15 años tenía una patológica oncológica de base con un estadio avanzado; por esa enfermedad se había hecho algunos estudios en otras provincias donde hay circulación del virus, donde contrajo Covid-19. La causa de muerte no fue coronavirus, sino su patología de base", aclaró el médico.