Afiliado a Iosper debe ser operado con urgencia y la obra social no lo autoriza

Un afiliado a Iosper, Orfelino Ricardo Perazzini de más de 60 años , debe ser intervenido quirúrgicamente con urgencia debido a que padece de cataratas y ya no tiene visión. Hace seis meses que espera la autorización de la obra social."Mi marido tiene cataratas, ya no ve y necesita ser operado con urgencia. Intentamos pedir ayuda por todos los medios posibles, pero no tenemos respuestas", reclamó su esposa, Teresa, aEn este sentido indicó que "antes no sucedía esto, ahora con la excusa de la pandemia no quieren trabajar"."Hace seis meses que todas las semanas me dicen que van a autorizar la cirugía, pero me tienen deambulando. Estoy muy cansada del Iosper", sentenció la afiliada.Al finalizar agregó que "mi yerno necesita una prótesis porque la que tiene le lastima la piel y sigue esperando".