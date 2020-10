Entrerriana superó por segunda vez el Covid-19: "Vuelta a casa, felicidad total"

Vanesa Coronel de Krapp recibió el alta médica superando por segunda vez el covid-19. "Vuelta a casa, felicidad total", manifestó.



En la tarde del jueves 22 de octubre, Vanesa junto con su esposo, Darío, luego de 15 días de internación, se retiró por segunda vez del Sanatorio Adventista del Plata, con un anónimo regalo en sus manos y frases que la llenan de emoción y fuerza para seguir luchando: "Las situaciones complicadas no duran mucho, las personas Valientes SÍ". "Flor que florece en la adversidad es la más hermosa de todas", decían.



Quedaron atrás las dos internaciones. La primera fue luego de que el 20 de agosto diera positiva de coronavirus. El lunes 7 de septiembre, luego de los controles de rigor, recibió el alta médica. La segunda y más dura experiencia comenzó el 8 de octubre, hasta la tarde de este jueves 22.



Recobrando fuerzas, una vez instalada en su casa, Vanesa relató su dura experiencia con el covid al igual que toda su familia y su mamá Silvia que todavía sigue internada.



"Estoy un poco floja todavía, pero gracias a Dios pudimos salir. Esta segunda vez, la verdad, fue una prueba muy difícil para mí y para la familia fue un cimbronazo muy grande", manifestó y continuó: "Tuve sentimientos encontrados al estar internada en terapia juntamente con mi madre, que todavía sigue allí. Es una situación muy fea en todos los sentidos. No se lo deseo a nadie", afirmó.



Quebrada en su emoción expresó: "Gracias a las oraciones de mi familia, de la comunidad pude afrontarlo. Dios no me abandonó porque en todo tiempo sentía paz, tranquilidad".



Subrayó que la "emociona la calidad y calidez de las enfermeras/os, no se dan una idea el trabajo que hacen los médicos y el apoyo fantástico que recibí de la capellana Soledad, es increíble. Gracias, gracias", remarcó.



Dos veces positiva

Respecto al haber dado dos veces positivo al virus, dijo: "La verdad que no hay una explicación, ni nosotros nos explicamos cómo pudo haber pasado con el cuidado que teníamos en todo. Luego de salir de alta la primera vez, se contagió mi esposo que estuvo tres días con mucha fiebre, luego mi hija Camila y ahí volví a caer otra vez. Caí en cama y no tenía fuerzas para nada, hasta que luego de controles en la guardia, el 8 de octubre decidieron internarme y al final estuve cinco días en terapia en posición prona para mejorar la oxigenación", recordó Vanesa.



"Gracias a Dios estoy bien, me estoy recuperando despacito. Por ahora sigo aislada en casa, con mi familia a la distancia y nos estamos conteniendo con paciencia, porque esto es un proceso largo y lento. Confiando en Dios todo va pasar", expresó en diálogo con el portal Amanecer Entrerriano.