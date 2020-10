Avance del covid en Santa Fe: no hay consenso para restringir más actividades

Los consensos no están dados para que el gobierno provincial avance en la implementación de nuevas restricciones para frenar los contagios por coronavirus a pesar de la gran cantidad de muertos que viene registrando Rosario. Una situación que el secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, calificó este miércoles como "una tragedia sanitaria", pero que tanto para el gobernador Omar Perotti como para el intendente Pablo Javkin no habilitarán una marcha atrás. El primero directamente dijo que "eso no puede darse ahora", al tiempo que el segundo remarcó que "la ciudad también tiene récord de desempleo y pobreza". ???



Así, durante gran parte del miércoles, Caruana insistió en "analizar otros caminos para obtener resultados más eficaces" y apeló a la responsabilidades del Estado provincial a la hora de buscar los acuerdos para explorar cambios de ruta.



Javkin, en tanto, recalcó con crudeza "las conductas de cada uno a la hora de cuidarse y cuidar a los otros", pidió "no tensar posiciones extremas" y remarcó que la ciudad "también tiene récord de desempleo y pobreza".



Por su parte, el gobernador señaló que recomendar que nadie salga por 15 días "sería el mejor consejo", pero admitió que "eso no puede darse ahora".



El "botón rojo" que insisten que se accione los equipos de salud no es más que una síntesis de un proceso más complejo que propone avanzar hacia periodos cortos de aislamientos, en forma intermitente y programada. Esa estrategia obliga no sólo al Estado provincial a tomar decisiones junto a los municipios, sino además buscar el acuerdo de sectores empresarios, que en muchos casos directamente amenazan con no acatar las medidas, como hicieron los gastronómicos en las últimas horas, y a apelar a las responsabilidades individuales a la hora de mantener los cuidados en los momentos de apertura como estrategia de "reducción de daños".



Como lo viene haciendo en los últimos días, el secretario de Salud alertó este miércoles sobre "la complejidad" del escenario epidemiológico que mantiene en "estrés permanente" al sistema sanitario, y sobre todo dejó en claro que los indicadores actuales son el resultado de las medidas restrictivas tomadas en la ciudad y la provincia hace 20 días. "Esas decisiones no lograron bajar los contagios ni amesetar la curva, por lo que hay que explorar caminos diferentes si queremos tener resultados más eficaces", dijo.



El funcionario consideró necesario "avanzar hacia escenarios de menor confusión (en relación a las medidas) e incertidumbre", y se mostró más cercano a la idea de avanzar en aislamientos cortos, intermitentes y programados. Y a la hora de buscar consensos para eso, dejó en claro sin dudas que es el "Estado provincial el que tiene la responsabilidad de conducir ese camino".



Sin acuerdos posibles



El gobernador reconoció este miércoles e el momento crítico de la pandemia, incluso con indicadores que empeoran lejos de mejorar, y en ese sentido, admitió que "el mejor consejo sería que nadie saliera por 15 días". Sin embargo, dejó en claro que "eso no puede darse ahora".



Para sostener su afirmación señaló que se debe "generar un equilibrio entre esa cuestión deseable, pero no ciento por ciento posible", y agregó: "Convivimos en un país con esquemas de comunicaciones cruzados. Hubo lugares que estuvieron muy cerrados y en el interior había otro nivel de actividad. Y hoy quedamos al revés. Somos difíciles en la comunicación en Argentina para determinar una instancia que pueda discernirse".



En ese contexto, Perotti sostuvo una vez más la estrategia de avanzar "día a día", y lo mismo planteó el intendente, que además hizo una apelación fuerte a la búsqueda de un equilibrio que "no ponga en tensión posiciones de máxima", y reiteró la centralidad de las responsabilidades individuales a la hora de cuidarse y cuidar a los otros.



"No hay magia, no va a asegurar el Estado ni una medida lo que no hagamos. Y quiero hablar con crudeza del domingo, donde cualquiera en redes sociales vio montones de encuentros familiares de gente que trabaja en diferentes rubros y que sin embargo no usaron barbijo y se abrazaron a un persona mayor. Y nadie puede decir que no sabe cual es la consecuencia de eso", planteo Javkin.



El intendente dijo notar "un tironeo de máxima de todos los sectores" y si bien afirmó estar dispuesto "a seguir escuchando a todos como hasta ahora", señaló que "gobernar es tomar decisiones" y apuntó que la ciudad "también tiene récord de desempleo y de pobreza.



"Cuando me dicen que no tomo una decisión contra un interés concentrado, les pido que vayan a ver las ferias populares y expliquen en la feria del barrio Toba que no pueden trabajar, y lo que la gente va a plantear es que necesita sobrevivir", agregó.



Procesan más muestras



El laboratorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar) podrá en los próximos días duplicar su capacidad de procesamiento de muestras de PCR de Covid-19. Será gracias a un equipo de extracción de ARN (ácido ribonucleico) que permite realizar en forma automática un proceso que hasta ahora se hacía manual; todo, gracias a las intensas gestiones que se llevaron adelante para que esa herramienta fundamental fuera destinada a Rosario. Es que si bien la ciudad es definida como el epicentro de la pandemia de coronavirus en el país, el equipo que aportaba la provincia estuvo a punto de tener otros destinos en el territorio santafesino.



"Ese equipo amplifica la cantidad de testeos al doble de los que se están realizando, evita los tiempos de espera hasta el resultado", señalaron desde la Secretaría de Salud. (La Capital)