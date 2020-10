Trabajadores pidieron la renuncia del Director del Hospital Centenario

Foto: Roberto Piaggio y Martín Piaggio

En medio de una de las semanas más tensas en el Hospital de Gualeguaychú, el médico Rubén Carrozzo explicó queSeñaló que la Dirección debe ser ocupada por personas que estén capacitadas para el cargo y aseguró que el doctor Martín Roberto Piaggio "no sabe lo que es el Hospital. Nunca trabajó en el Hospital y no hizo carrera acá".Además criticó que la licenciada en enfermería Keile Heidenreich sea la responsable interina del área de Salud Mental e ironizó: "Va a haber más renuncias; ¿Keila va a reemplazar a los médicos, a los traumatólogos?".Carrozzo fue crítico respecto del modo en que se ocupan los cargos y pidió que se revea esta situación. El profesional, con 20 años de servicio en el nosocomio público, dijo que no puede ocupar la Dirección ni ascender de escalafón. "Todo es por dedocracia y partidocracia", se quejó.Asimismo, señaló que están trabajando horas extras y sin las condiciones necesarias. El Hospital atraviesa una de las semanas más calientes desde que inició la pandemia de Covid19, donde Piaggio asumió el cargo que en principio, iba a ser por 6 meses.Este nuevo conflicto se suma al desarme del COES local, donde las renuncias se sumaron día a día; quedando sólo 8 integrantes activos en la última reunión. (Fuente: El Día)