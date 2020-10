Escuelas rurales del centro norte santafesino vuelven a las clases presenciales

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, anunció la vuelta a las clases presenciales, pero en forma gradual, en las escuelas rurales en las regiones centro y norte de la provincia. Se trata de unas 50 instituciones diseminadas en ese sector. "En los próximos días vamos a empezar en forma gradual y escalonada las primeras experiencias en la ruralidad. Para eso estamos pensando en un grupo de escuelas que reúnen todas las condiciones sanitarias para comenzar las clases", remarcó la funcionaria.



Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe, la titular del área educativa dijo que para instrumentar la vuelta a las clases "se trabaja con directivos, supervisores y directores regionales en el centro-norte de la provincia en las zonas rurales más preservadas del Covid-19".



En ese sentido, Cantero señaló que la semana próxima se empezará con un cronograma de vuelta a clases con directivos y asistentes escolares "y en breve también dentro de la semana que viene o el lunes de la próxima los chicos".



"Estaríamos pensando en la primera etapa de 50 escuelas diseminadas en distintos departamentos del centro norte, que están hoy con todas las condiciones de sanidad. Esto significa que sus maestros no se trasladan de sus localidades o parajes que han tenido Covid, que no tienen Covid en la localidad, que tienen los edificios en condiciones seguras, y que tienen los recursos humanos necesarios".



La ministra también anunció que la semana que viene todas las escuelas del territorio provincial recibirán unos 70 mil pesos para la compra de lavamanos, la adecuación de los espacios de circulación y van a recibir la tarjeta que ha destinado el gobierno nacional para todas las escuelas santafesinas con cifras que van desde 10 a 50 mil pesos según la matrícula para la compra permanente de insumos que requieren los protocolos".



Cantero también mencionó que el gobierno "está arreglando sanitarios, techos e instalaciones porque lo que no dejamos de hacer es poner en condiciones todos los edificios. Cuando estén dadas las condiciones vamos a iniciar el trabajo en presencialidad, aunque sea por pocos días" en el resto de la provincia.