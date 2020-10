Covid-19: Aseguran que Gualeguaychú presenta una "mejora sostenida"

Mientras se aguarda la respuesta del Gobierno provincial al planteo que realizó la Municipalidad de Gualeguaychú de reclasificar la situación epidemiológica de la ciudad a una transmisión por conglomerado con casos aislados de transmisión comunitaria, los indicadores evidencian una mejora sostenida.



El Director del Hospital Centenario, Martín Roberto Piaggio, informó que "la situación en la ciudad en las últimas tres semanas evidencia una mejora sostenida en relación al número de casos positivos que hubo en agosto y septiembre, donde se presentó el momento más complicado, y por ello elevamos una nota para que se evalúe la posibilidad de pasar de una transmisión comunitaria a una transmisión por conglomerado con casos aislados de transmisión comunitaria".



"Esta reclasificación no modifica en nada las conductas que debemos a adoptar como sociedad, sino que pone en evidencia que el esfuerzo que sostuvimos dio resultados. Es sólo una manera de nombrar esta mejoría", explicó Piaggio.



"En definitiva, pone en evidencia el esfuerzo que hicimos los gualeguaychuenses y la medida oportuna que se tomó en relación al ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) dio resultado", resaltó el funcionario.



Asimismo, Piaggio aclaró que "no se trata de decir que se acabó el problema, ni podemos tomarlo como un triunfo, se requiere de mucha responsabilidad para sostener esta situación y redoblar los esfuerzos de las medidas personales".



"Llegamos a tener un 60% de casos sin nexo y hemos podido bajar a un 34%, de la mano con otro indicador que era la duplicación de casos, que llegó a ser de 11 días, que de manera sostenida durante una semana estuvo por debajo de los 15 días, y hoy estamos superando los 60 días. Son indicadores que nos alientan en este escenario", puntualizó.



Respecto a la tasa de mortalidad en Gualeguaychú, Piaggio remarcó que se está por debajo del índice nacional de alrededor del 2%. "La situación se agrava cuando el sistema colapsa, como hemos visto que ocurrió en otros países y la sobre exigencia que tienen algunas ciudades de la Argentina en este momento, que al no lograr interrumpir la cadena de contagios, no tener capacidad de abordaje de manera oportuna, imposibilidad de realizar el seguimiento de contactos en cada uno de los casos, la llegada temprana al hospital para los casos que requieren internación y los debidos cuidados durante la internación, en definitiva cuando no hay capacidad para dar respuesta, se incrementa la tasa de mortalidad", agregó.