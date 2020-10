Piden rezar por peón rural que cayó del caballo cuando recorría el campo

María Azócar es la mamá de Elías, el joven de 25 años que cayó de un caballo en el departamento Villaguay y que terminó internado con traumatismo encéfalo craneano, en el hospital Masvernat, de Concordia.



En declaraciones a LT15, la mujer explicó que su hijo "trabaja en Mojones norte, en una zona rural y estaba yendo a recorrer un campo y se le disparó el caballo mientras él cayó golpeando su cabeza". Según lo que le contaron, "ese día, el animal estaba nervioso, Elías le dio un chirlo y el caballo se disparó".



"Su patrón lo trasladó a Sauce de Luna, luego a Federal pero por la gravedad del golpe y las lesiones, lo debieron traer a Concordia", detalló.



Desde el pasado miércoles, "Elías está en terapia intensiva, todavía no ha despertado y tiene un edema cerebral", contó María. Subrayando que, además, "ha sumado un problemita de pulmón y presentó fiebre, por un virus intrahospitalario".



La madre, oriunda de Villaguay, explicó que por complicaciones lógicas de la pandemia, desde ese día se encuentra en Concordia, acompañando el proceso de recuperación del joven.



María dijo tener "fe para estar fuerte para él" y pidió que la acompañen en una cadena de oración. Desde su perfil en Facebook (foto) la mujer informa a diario las novedades, dado que dijo haber recibido innumerables muestras de amor y cariño por lo que le pasó a su hijo, incluso de "gente que no conozco y viene y me quiere abrazar".



"Los médicos me han dicho que la recuperación será lenta, es un proceso y hay que tener paciencia", puntualizó. Subrayando que está la posibilidad de que "queden secuelas".



La madre pidió que "recen y oren por él", insistiendo en que está "muy agradecida por el apoyo que recibo, es infinito la cantidad de mensajes que tengo y es algo que me fortalece".