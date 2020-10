Vuelta a las aulas: Opinión de docentes y padres sobre aplicación de protocolos

Desde el Gobierno de la Nación tiene previsto anunciar este martes si las clases vuelven a ser presenciales para los alumnos del último ciclo de primaria y secundaria. Si bien la decisión final será de cada gobernante, toda la comunidad educativa está a la espera de estos anuncios y sobre cómo será la aplicación de los protocolos.En este sentido contó: "Si nos pueden asegurar las condiciones para volver a las aulas sin problemas, estamos dispuestos y creemos que es necesario regresar".En cuanto a la aplicación de protocolos de distanciamiento, uso del barbijo, dijo que "donde más se dificultaría seria el nivel inicial, podemos buscar estrategias de juegos, pero con los niveles superiores no habría problemas"."En cuanto al espacio físico creemos que estamos bien, pero necesitaríamos otras cuestiones como barbijos necesarios y alcohol en gel para todos los chicos", resaltó.Sobre el trabajo que vienen realizando actualmente, indicó: "Tratamos de asegurar que a todos los chicos le lleguen las actividades, hay muchos que no tienen conectividad"."El contacto no se perdió nunca, tuvimos que acompañar a las familias más allá de lo pedagógico, como tribunales, registro civil", sumó.A su vez señaló: "El bolsón se entrega una vez al mes, y aprovechamos para entablar una comunicación y entregarle las actividades para sus hijos".En tanto una madre del establecimiento resaltó: "En el tema de aprendizajes fue medio difícil, cumplieron, pero fue muy complejo".Al finalizar, mencionó: "Mis hijas quieren retornar a la escuela, no sé si es algo muy seguro, pero mandaría igual para que cumplan".