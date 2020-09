Un ejemplo de superación: Joven con autismo se recibió de periodista deportivo

Emiliano Rodríguez es un joven que padece el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con mucho esfuerzo logró recibirse de periodista deportivo en Paraná. El joven contó ante la pantalla deanécdotas sobre su carrera y en qué lugar le gustaría trabajar.Emiliano estudió Instituto Superior de Periodismo Deportivo "Justo José de Urquiza" de Paraná donde obtuvo el título de periodista deportivo."Cuando empecé la carrera me encontré con materias que no sabía en qué se relacionaban con lo que estaba estudiando, pero con el tiempo me fui dando cuenta que me iban a servir", indicó Emiliano.Además, señaló que "estoy feliz, desde el año pasado que estaba apurado por recibirme".Emiliano manifestó que le gustaría mucho trabajar en una radio o en la prensa gráfica y sobre sus deportes favoritos dijo que "me gusta mucho el futbol once y de salón, también el softbol y el hockey sobre césped".Durante la entrevista Emiliano recordó que "una de las materias que más me costó fue Derechos Humanos y lo paradójico fue que a esa materia la sumaron al plan de estudio el mismo año que comencé la carrera".