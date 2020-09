En Santa Fe preocupa la internación de pacientes de mediana edad con covid 19

El coronavirus no discrimina edades. Si bien la atención está puesta en el impacto del Covid-19 en los adultos mayores, o en quienes tienen comorbilidades, la internación de personas menores de 60 años en hospitales de la provincia está en aumento. Los médicos advierten que los pacientes de mediana edad, e incluso los jóvenes, también pueden desarrollar estadios graves de la enfermedad. La semana pasada falleció en Rosario un muchacho de 24 años sin comorbilidades y otras dos personas de 38 y 45 años.



En los hospitales públicos de Rosario volvió a aumentar este fin de semana el porcentaje de camas críticas ocupadas (ver página 4). Si bien los datos sobre la edad de los pacientes que demandan internación por coronavirus están aún en construcción, desde el Ministerio de Salud de la provincia señalaron que en los centros de salud santafesinos, siete de cada diez de las llamadas "camas críticas Covid" están ocupadas por pacientes menores de 60 años.



"Son números que se están analizando, porque no incluyen a los efectores privados y los policlínicos del Pami, que tienen a su cargo un gran porcentaje de la atención de los adultos mayores. Pero en la provincia es mayor la internación de personas activas", explicó el director de Salud del Tercer Nivel, Rodrigo Mediavilla.



El funcionario advirtió que las personas jóvenes también pueden desarrollar cuadros graves de la enfermedad. "En nuestros hospitales la mayoría de los internados son personas activas, que tienen una evolución mejor que los adultos mayores. Hay menos adultos mayores, pero su evolución es más rápida", aclaró.



La semana pasada, en la terapia intensiva del Hospital Centenario había cinco personas con Covid-19 internadas y otros varios en la guardia esperando el resultado de los hisopados.



"Si bien los más afectados por la enfermedad son las personas mayores de 70, también estamos viendo muchos pacientes más jóvenes, de entre 40 y 50 años, algunos con comorbilidades, pero muchos otros no", señaló por esos días la directora del centro de salud provincial, Claudia Perouch.



Matemática pura, de crecer los contagios, aumentarían también las internaciones. Por eso, la médica pidió "respetar a la enfermedad", manteniendo las medidas de prevención ya conocidas, como el distanciamiento, el uso de tapabocas o la limpieza frecuente de manos. "Es un momento complicado por el ascenso de los casos, por eso debemos ser muy estrictos en el cumplimiento de las normas y, sobre todo, evitar las reuniones sociales", sostuvo. Lo que no sabemos Damián Lerman es médico infectólogo del hospital Eva Perón y vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Tanto en los consultorios como en los libros, señaló, las personas mayores de 60 años o con patologías previas aparecen como grupos de riesgo. Sin embargo, cómo afecta la enfermedad a las personas de menor edad es algo de lo mucho que aún no se sabe del Covid-19.



"Es verdad que hemos visto casos de gravedad en pacientes menores de 60 años, incluso algunos fallecidos, sin comorbilidades. Pero todo esto se da en un contexto de una cantidad de afectación que lógicamente se sigue respetando: son las personas mayores de 60 años y las personas con comorbilidades quienes tienen mas chances de tener un desenlace mas complejo de la patología", apuntó.



Pero, como en toda regla, hay excepciones. Lerman consideró que "hay mucho por conocer aún del coronavirus. No es una simple gripecita ni mucho menos, es una infección y posterior enfermedad a la que hay que tenerle mucho respeto porque hay muchas cosas que aún no conocemos". Aún es temprano, explicó, para determinar cuál es su índice de mortalidad, o de letalidad, o cómo afecta a las personas de diferentes edades, por poner algunos ejemplos.



"Sabemos que hay una tendencia totalmente lógica, que ya la conocemos y es lo que decimos por todos lados, que las personas mayores y las personas con comorbilidades son las más afectadas. Pero sólo al final del camino vamos a encontrar números que nos van a determinar un comportamiento global". La letalidad crece con la edad de los pacientes La tasa de letalidad del coronavirus en Rosario se encuentra en el 0,93, según el último reporte epidemiológico del municipio. Esto quiere decir que en la ciudad fallece menos del uno por ciento de los infectados por Covid-19. De acuerdo al mismo informe, el 45 % de los fallecidos tenía más de 75 años. En cambio, lejos, la mayoría de los contagios se dan entre los 33 y los 44 años.



Por eso se habla de "solidaridad intergeneracional" en materia de cuidados, que no es más que apelar a la máxima responsabilidad de los jóvenes para evitar la transmisión de la enfermedad a los adultos mayores. Lo que muchos advierten también es que si siguen creciendo los contagios, aumentan las chances de que las personas jóvenes desarrollen formas más graves de la enfermedad.



De los 73 fallecidos registrados hasta el jueves en Rosario, 33 eran mayores de 75 años y otros 31 tenían entre 60 y 74 años.



Casi la mitad de esas muertes se informaron la semana pasada. Del sábado 5 al sábado 12 de septiembre, hubo 35 fallecimientos. La mayor parte (12) se dieron entre mayores de 80 años. Otras diez personas fallecidas tenían entre 70 y 79 años, 9 tenían entre 60 y 69 años y cuatro eran menores de 59.



Entre ellas, el lunes se anunció la muerte de una mujer de 45 años, con comorbilidades. El miércoles falleció un joven de 24 años sin patologías previas y el jueves falleció otro paciente de 38 años. (La Capital)