Video: El artista Pato Bonzi le rindió homenaje a docentes en la pantalla de Elonce TV

Pato Bonzi, integra el grupo musical Los Entrerrianos Isondú y es maestro de primaria y nivel inicial en la escuela Ceibo Florido en Las Cuevas.

En una nueva edición del programa Peña Entre Todos, cantó en vivo y habló sobre su experiencia docente y la actualidad de la banda.



"La docencia es un trabajo que comencé hace varios años, le doy clases a chicos de la isla que asisten a la escuela Ceibo Florido en Las Cuevas. Antes era un internado, donde los chicos pasan semanas ya que los padres tenían que trabajar en la isla", expresó a Elonce TV Pato Bonzi.



"Estos chicos tiene muy arraigado lo que es el canto, las payadas, chamarritas. Nosotros siempre llevamos las canciones de Entre Ríos a todos lados y los gurises se nutrieron de eso", dijo.



Y agregó que "yo aprendo mucho de los chicos y sus vivencias, es un devenir de culturas. En los días de tradición van vestidos de gauchas y paisanas caballo".



La escuela "tiene todos los grados y están compuesto cada curso por 12 o 13 chicos y coordinamos las horas para darle a todos. También le ensañamos a los nenes de nivel inicial, ahí es donde los atrapamos con la música y arrancan la primera enamorados".



"Desde que entré a la escuela en 1993, se fue modificando todo, la educación se modificó, la pedagogía, los conceptos aúlicos. Para los alumnos, los padres y los abuelos, el maestro es la figura central, a la que se no se puede faltar el respeto", indicó.



Los Entrerrianos Isondú



"Hemos andado por muchos, llevando la música de Entre Ríos a todos lados. Es difícil llevar nuestra identidad, porque nuestra música no está muy reconocida", comentó.



En ese sentido, dijo que "con la impronta que nos dejaron los grandes músicos entrerrianos, vamos metiendo de a poco nuestras canciones. Eso nos llena de orgullo y nos motiva, porque tenemos una respuesta por parte del público".



Al finalizar, el artista compartió un mensaje para los maestros. "No hay que decaer, debemos llevar permanentemente en el corazón nuestra música, para poder trasmitirlo y convencer a los niños".