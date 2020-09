Comienza la inscripción 2021 en la Facultad de Trabajo Social de UNER

La Facultad de Trabajo Social (FTS), dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a partir del 14 de septiembre abrirán la inscripción para todas sus carreras de grado y pregrado de la prestigiosa casa de estudios. Suman para el año 2021 la Tecnicatura Universitaria en Cuidados."La oferta académica de la FTS cuenta de muchas carreras, por ello invitamos a todos los estudiantes secundarios que se sumen a encuentros virtuales todos los miércoles para acompañarlos en su trayecto académico", indicó la secretaria de extensión de la FTS, aA su vez sumó que "a partir de un trabajo articulado con autoridades de la provincia del CGE, notamos que hay una gran desilusión en estudiantes secundarios, ya que están atravesando un duelo por las expectativas que tenían para el último año de la secundaria".Los interesados en inscribirse pueden contactarnos a través de las redes:Faceebok: Facultad de Trabajo Social UNER Institucional ( https://www.facebook.com/Facultad-de-Trabajo-Social-UNER-Institucional-827053164042146 Sitio web: http://www.fts.uner.edu.ar/ Por su parte, el secretario académico, Alfredo Romero, hizo referencia al acompañamiento que realizaron a estudiantes del primer año durante la pandemia: "Hay un esfuerzo concentrado en los ingresantes porque están haciendo sus primeros pasos en esta nueva vida, la universidad es también ser parte de una comunidad, por ello tuvimos que acompañarlos particularmente porque todo lo que le da la presencialidad no lo tuvieron"."Hemos visto disminuida la participación en algunos años, sobre todo en primero, pero es precipitado hablar de deserción cuando todavía el año no termino. La asistencia, actualmente, no es un elemento que nos permita saber si los estudiantes están accediendo a las clases o no, ya que tenemos muchas alternativas para que los estudiantes accedan al material de manera asincrónica".