En la microrregión Tierra de Palmares avanzan para reactivar el turismo

El sector turístico en la provincia atraviesa una situación muy compleja debido a que lleva más de cinco meses sin actividad, uno de los rubros más afectados fue el sector de termas. Es por ello que el presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos (Presturi); Daniel Diz, informó aque evalúan medidas para que vuelvan a funcionar bajo protocolos estrictos algunas actividades turísticas en la microrregión "Tierra de Palmares"."En una reunión plantearemos la posibilidad de que la región de Tierras de Palmares, retome sus actividades turísticas con visitantes de la zona", indicó Diz aA su vez declaró que "atravesamos una situación difícil, la pandemia nos afectó duramente, tratamos de sobrevivir, pero fuimos muy golpeados"."En Colón cerró un shopping y eso se sintió mucho en la economía local", sostuvo.A Presturi lo conforman sectores de gastronomía, artesanías, servicio de transporte, entre otras.Diz también integra la comisión directiva de la Cámara Entrerriana de Turismo y sobre la situación que atraviesa Paraná en relación a las nuevas restricciones indicó que "acatar los protocolos fue un gasto muy grande y tener que volver atrás fue tremendo, entendemos que primero está la parte sanitaria pero esto nos afectó mucho"."Las modalidades de ventas por delivery y take away ayudan, pero no alcanza", aseguró.Presturi tiene 70 socios de los cuales hay propietarios que tienen muchos empleados y hay otros emprendimientos pequeños."Durante estos meses las empresas más grandes recibieron el ATP y a su vez desde el municipio dieron a todos los alojamientos la baja provisoria", sumó.Por otro lado, señaló que "queremos poner en práctica los protocolos para que se desarrollen las actividades turísticas".Sobre la posibilidad de la apertura de termas dijo que "queremos implementar unos protocolos similares a los que se realizan en Uruguay. Además, pensamos que debe ser necesario priorizar los espacios verdes de los complejos termales y no tanto las piletas", culminó Diz.