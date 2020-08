Video: "La prioridad es que estemos bien de salud", dijo a Elonce TV Roberto Pérez

Roberto Pérez, integrante de Los Tucu Tucu el conjunto folclórico argentino creado en Tucumán, cantó en vivo por Elonce TV. Deleito a los espectadores con las canciones Mi Mariposa Triste, No Quisiera Quererte y Zamba de amor y mar.



"Uno extraña las cosas simples de la vida. El ver a los nietos y poder abrazarlo, el ver a los amigos, con la familia. Pero después de eso uno adquiere una rutina con paciencia", expresó a Elonce TV.



"La guitarra y la música siempre han sido mis compañeras, tanto en los momentos malos como los buenos. En estos momentos se trata de componer algo, se recuerdan cosas y así pasamos el día", dijo.



Y agregó que "también aprendimos a compartir con colegas a través de los medios digitales que tenemos al alcance".



Sobre los próximos eventos, contó que "el director del Festival de Jesús María, dice que sin una vacuna es imposible que se pudieran hacer los eventos. Por su parte Cosquín tiene pensado que se haría si las condiciones lo ameritan".



"La prioridad no es que se realicen las fiestas, es que estemos bien de salud. Tenemos que cuidarnos para cuidar los demás", mencionó. Su paso en los Tucu Tucu "Yo estaba en un grupo que se llenaban Las Voces del Norte. Junto a los Tucu Tucu compartíamos giras y eventos. A fines del 76 me dicen que Chango Paliza quería colgar los botines porque la familia los extrabañaba", contó.



"En ese momento Los Tucu era palabra mayor, tenían muchos éxitos cosechados. La primera canción que ensaye y grabe con el grupo fue Mi Mariposa Triste", comentó.





Pérez recordó que "creo que mi voz le dio un toque más de romanticismo a lo que ellos venían haciendo. Su recuperación luego del accidente que sufrió con el conjunto En 2007 sufrió un accidente el cual termino con la vida de, los dos fundadores e integrantes del popular conjunto folklórico Los Tucu Tucu, Ricardo Romero, de 68 años -líder del grupo- y Héctor Bulacio, de 73 -barítono y segunda guitarra.



Al respecto dijo que "el 9 de setiembre de 2007 volví a nacer. Fue duro y difícil, pero agradezco a Dios que guio las manos de los profesionales que me ayudaron a recuperarme".



"Pase 17 cirugías, gracias a la familia y amigos, puede volver a ponerme de pie después de dos años largos de rehabilitación. Volver a los escenarios fue mágico, con muchas lágrimas contenidas, sentí la fuerza que me dieron las personas para continuar", expresó.



En ese sentido, contó que "la idea de volver fue para homenajear al grupo".