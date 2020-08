El argumento de empresario ganadero que quiere lotear un terreno en las islas

"Nos roban las vacas de manera constante". Con esta frase, el empresario ganadero Esteban Hernández argumentó su proyecto de lotear un terreno que tiene en las islas y, así, admitió la iniciativa que despertó polémica en la ciudad. Horas antes, la noticia había sido dada a conocer por la presidenta del Concejo de Victoria (Entre Ríos), Ana Schuth.



La iniciativa aún no cuenta con fecha de tratamiento, pero, según el dueño de las tierras, tendría buena aceptación en el cuerpo deliberativo.



Hernández es el propietario de la firma rosarina Carolina SA, que propuso el plan inmobiliario a desarrollarse en el sector de islas. Si bien se presentó "hace tres años", como dijo Hernández, ayer ingresó como nota al Concejo, en medio del impacto provocado por las quemas que se suceden en las islas desde hace meses y que, en las últimas semanas, superó todos los límites.



"A la propuesta no la llevamos hoy, y fue elaborada cumpliendo toda la normativa que establece el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, conocido como Piecas, firmado por la Nación y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires", explicó Hernández.



El proyecto comprende un loteo de 60 unidades de 2.950 metros cuadrados cada lote, en una extensión de 40 hectáreas que la empresa posee en la costa frente a Granadero Baigorria, detalló el presidente de Carolina SA en LT8.



"Nosotros tenemos desde 1970 un campo y presentamos un proyecto en el marco del plan sustentable, porque en esa parte se nos hizo complicado seguir con la producción ganadera debido a que nos roban de manera constante los animales. Se trata de un loteo en la costa, de interés comercial y cumpliendo con lo que establece la normativa de viviendas en el plan integral de desarrollo en el delta del Paraná. No tenemos nada que ocultar, lo que sí queremos aclarar es que no fue presentado hoy, sino hace tres años", especificó.



En cuanto al tipo de construcciones previstas, Hernández especificó que la empresa tiene programado realizar el loteo, pero avisó que el plan es sólo para construir viviendas palafíticas (aquellas que se hacen sobre pilares en el agua) y "que no interrumpirá el curso natural de agua, similar a las que ya están en el delta desde Asunción hasta el Tigre. Sin terraplenes ni ninguna obra que viole la naturaleza", agregó.



"No se trata de un Nordelta. Se trata de un emprendimiento que interesará a mucha gente que quiere disfrutar del río, y que quiere tener una casa de fin de semana en la isla. De 1.850 hectáreas que tenemos sólo vamos a utilizar unas 40, es un rectángulo en la zona costera, en la que padecimos sucesivos robos de ganado. Porque reitero que nuestra compañía se dedica a la producción ganadera sustentable en pastizales, de la que formamos parte 130 productores", especificó el empresario.



De todas maneras, la titular del cuerpo deliberativo se encargó de destacar que la solicitud fue derivada al "plenario de comisiones. Entonces se comienza a analizar y debatir con las distintas áreas de la Municipalidad si corresponde o no aceptar esa excepción. Que haya ingresado al Concejo no significa que vaya ser aprobado o aceptado".



Por su parte, el edil victoriense, Santiago Rodríguez, dijo que la iniciativa será tratada por todo el cuerpo recién el lunes, pero eso no implica que tenga despacho para que ingrese al recinto; una vez que eso ocurra pasará a orden del día de la sesión siguiente y recién ahí se votará".



"Me parece un momento totalmente inoportuno la presentación de un pedido de excepción de este tipo", cerró la presidenta del Concejo victoriense, en alusión a la tensa situación generada por las quemas y el cruce de acusaciones entre jurisdicciones. El órgano deliberativo de la ciudad entrerriana está conformado por once ediles, seis de Juntos por el Cambio y cinco del Frente de Todos. (La Capital)