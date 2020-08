Quemas en las islas: "Para que el fuego cese debe llover alrededor de 150 ml"

Paraná Gran cantidad de humo cubrió el cielo de Paraná y cayeron cenizas

En los últimos días se registraron nuevos focos de incendios en la costa santafesina, y especialmente en la jornada de este lunes, gran cantidad de humo cubrió la capital entrerriana, y en algunos lugares se observó la caída de cenizas."Los incendios son un fenómeno que ocurre a lo largo de todo el delta del Paraná, hoy en día", informó el Jefe de la Brigada Forestal de Entre Ríos, Ariel Martínez, a"Esto no sucedía desde el 2008 que hubo incendios cerca Paranacito", argumentó.Según el bombero brigadista, los incendios tienen muchas causales, como la sequía que afecta al territorio entrerriano, el bajo caudal del río y "lamentablemente la mano del hombre"."El 98 por ciento de los incendios que se originan en las islas son por responsabilidad del hombre, tal vez no son intencionales, más bien son accidentales", explicó Martínez.Sobre los incendios que se registraron en la jornada de lunes en la costa santafesina, Martínez, indicó que "fue un trabajo muy agotador, se está intentando salvaguardar la integridad física de las personas"."La carga de fuego que hay es muy importante y", sentenció.A su vez señaló : "En la isla Charigüe, hay una brigada de 12 hombres, donde algunos van a caballos y otros en embarcaciones, ya que es muy difícil acceder".Y continuó: "Creemos que hasta que no comience a llover los incendios van a seguir, ya que el combustible del suelo, no se termina nunca y no hay ningún cortafuego natural, las llamas caminan libremente por la isla.".