¿Comer pastas engorda?: Diez mitos y claves sobre la nutrición

Video: ¿Las pastas engordan?: Diez mitos y claves sobre la nutrición

La licenciada en nutrición, Magdalena Jozami, se refirió a diversos mitos que la gente tiene sobre la comisa. En diálogo con el programa, la profesional respondió a cada interrogante para aclarar el tema.En primer lugar indicó que mucha gente tiene dudas, porque "se dice mucho y hay que desmitificar un poco"."Ningún alimento engorda en sí mismo. Todo depende de la cantidad, la frecunca del consumo y cómo lo acompañemos. No hay que eliminar la pastas porque nos dar carbohidrato, energías y si las elegimos en sus versiones integrales, también nos aportan fibra", expresó, al tiempo que advirtió que "lo que puede generar más valor calórico es lo que le agreguemos, como crema, queso o salsa más pesada. Pero la culpa no es de la pasta en sí. Hay que agregarle verduras, que le da volumen al plato"."La grasa se oxida. Cuando sudamos transpiramos agua y sal. Por eso es un mito pensar que cuando más transpiramos, más grasa perdemos. Por eso no estoy de acuerdo con las fajas que se usan para hacer actividad física"."Por definición un alimento es light cuando tiene por lo menos un 25% menos de algún nutriente que su versión original. No solamente calorías, puede light en sodio o grasa. Lo más importante es saber leer las etiquetas. Sea light o no hay que aprender a consumir las porciones adecuadas"."Ese es otro mito. Hay que ver las etiquetas. Las que no son cero, tienen la misma cantidad de azúcar y calorías que cualquier gaseosa, y no hidrata. Lo mejor es el agua. Ocho vasos como mínimo" por día."Ese es otro mito. No hay ningún alimento que queme las grasas. En nutrición no hay magia. Jugo con limón ni polvito. Lo mejor es un plan de alimentación que se adapte a la persona y le sumemos actividad física. Es la única manera de bajar de peso de manera saludable y mantenerlo en el tiempo".