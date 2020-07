Santa Fe, provincia que ya aplica tratamiento de plasma de convaleciente

El director del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) de Santa Fe, Dr. Mario Perichón , se refirió, en diálogo con Elonce TV, al trabajo que vienen llevando adelante en "el ensayo nacional que encabeza el Ministerio de salud de la Nación, para la utilización de plasma de pacientes que han sido recuperados de la enfermedad Covid 19, y poder ser infundido a pacientes que están cursando la enfermedad en forma activa".



"Estamos en contacto con diferentes lugares del mundo, y fundamentalmente con gente de Estados Unidos que de alguna manera nos están ayudando a ver cómo analizar los datos. Ellos tienen datos de muchos pacientes con los que han trabajado con el tema del plasma", comentó.



De la misma manera, recordó que este tratamiento "es útil por lo menos para detener el avance de la enfermedad sobre todo en los pacientes que están internados en sala general, que todavía no necesitan respirador, que los marcadores biológicos muestran que pueden progresar a la enfermedad más grave del fenómeno del Covid, que tienen comorbilidades que acompañan como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, tumores, que tiene a su vez una desaturación de oxígeno, o sea empieza a mermar sus niveles de saturación y que la placa radiográfica o tomografía computada nos muestra claramente que está empezando una neumonía de tipo bilateral. En esos casos, ellos han visto que el plasma es muy útil y que acorta el período de la enfermedad, sobre todo la que está en el estado más moderado".



En Santa fe, "ya tenemos tres tratamientos hechos, dos en pacientes con estas características, y uno de ellos ya está próximo al alta. Nos parece que es una herramienta más que tenemos los médicos", afirmó.



La provincia, "bajo el ordenamiento jurídico que tiene nuestro país, de la donación de órganos, tejidos y sangre, que son donaciones voluntarias y altruistas, desde Santa Fe hemos hecho un llamado a los pacientes recuperados a través de un teléfono celular y un correo electrónico. La provincia tiene 270 pacientes en distintos estadios de recuperación y ya 144 se han anotado en forma voluntaria para donar el plasma. Después pasan por una selección, donde se comprueba que no se va trasmitir ninguna enfermedad al receptor del plasma, y sobre todo saber que tienen anticuerpos anti Covid, que van a ser 'prestados' al paciente que los va a recibir. Una vez hecho esto, pasan a la etapa de aféresis, que consiste en el proceso en que una máquina sacar por una vía la sangre al individuo donante, la máquina en forma automática separa los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas y por otra vía lo vuelve a poner ene l cuerpo del donante. Nosotros nos quedamos con la parte líquida de la sangre que es el plasma y en donde están los anticuerpos anti covid. Eso se infunde después en el tratamiento".



En Santa Fe "hay nueve equipos registrados para tratar a estos pacientes, con estas características, la dosis habitual son 200 ml, que se hacen en única dosis y si mejora el paciente, no se hace más y si el paciente no responde en la primer hora, dentro de las 48 horas, se hace una segunda dosis".



Afirmó en el mismo sentido que ya cuentan con "25 unidades de dosis de plasma colectadas y eso significa unas 150 dosis para estos tratamientos". Elonce.com.