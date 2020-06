Colón rehabilita las salidas recreativas "respetando los protocolos"

Mediante el Decreto Municipal N° 224/2020, también se ha previsto algunas reglas de conducta para que las salidas recreativas permitan disfrutar del esparcimiento de manera segura, respetando las medidas de seguridad sanitarias adecuadas.



"Firmamos el decreto para habilitar las salidas recreativas, van a ser desde este viernes en el grupo familiar estrecho y conviviente de 8 a 20 horas con el máximo de una hora de salida", afirmó el intendente de Colón, José Luis Walser al dar a conocer la nueva flexibilización.



En este sentido, remarcó que deben cumplirse las medidas para salir: "el uso del tapaboca, la distancia con otras personas que no sean del grupo, la posibilidad de contemplar el hecho de llevar alcohol en gel y demás para cumplir con las medidas de higiene".



Walser hizo hincapié además en otra de las recomendaciones importantes, para la franja etaria de los adultos mayores: "podrán realizar estas salidas recreativas entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde".



"La recomendación es que tomemos esa salida recreativa como eso, que lo usemos para poder tener un paseo, y que cuidemos todo lo que tenemos que cuidar y cumplir para que podamos disfrutarla, no nos arriesguemos ni arriesguemos a los demás", señaló.



Por su parte, Marcos Correa, director de Salud del municipio, dijo en un mensaje a la comunidad: "El consejo es que más allá de que cada actor social, cada fuerza, cada institución acate con rigurosidad y aplique los protocolos de seguridad e higiene, si no tenemos responsabilidad individual cada uno de nosotros, por más protocolos que haya, puede llegar a ocurrir lo mismo que nos pasó hace unas semanas atrás".



Y añadió en ese sentido: "Es importante que cada uno de nosotros ejerzamos nuestro rol de ciudadanos con la mayor de las responsabilidades posibles, acatemos individualmente las normas de seguridad, porque si individualmente fallamos puede repercutir en el colectivo y en la comunidad".



El funcionario municipal también insistió en la responsabilidad, y recomendó: "aprender de lo ya vivido, venimos hasta el momento bien después de aquel tropiezo, venimos con muchos días sin casos positivos, se ha hecho un abordaje epidemiológico del hospital muy importante", dijo Correa, al tiempo que afirmó: "No hay que bajar la guardia y seguir cuidando lo conseguido". El detalle de las salidas - Podrán realizarse en compañía del grupo familiar estrecho y que sea conviviente;

- El tiempo máximo de duración debe ser de una (1) hora;

- Deberán efectuarse en la franja horaria entre las 08:00 y las 20:00 hs.;

- Deberá utilizarse tapaboca durante todo el tiempo que dure la salida;

- Respetar un distanciamiento mínimo de dos {2) metros con las demás personas que se encuentren en circulación;

- Prever la posibilidad de efectuar la salida con la disposición de alcohol en gel, pañuelos descartables o servilletas personales para la higiene y botella de agua para mantenerse hidratado (sin compartirla);

- Recomendar a los adultos mayores que hagan uso de las salidas recreativas, a realizarlas de 11:00 a 16:00 hs., solicitando la colaboración del resto de la comunidad en procurar utilizar las demás franjas horarias, a fin de evitar la conglomeración de personas.



"Es importante que seamos cuidadosos y tomemos los recaudos necesarios para cuidarnos entre todos. Tengamos presente que la auto responsabilidad es la mejor manera de preservar nuestra salud, la de los demás y valorar lo que hemos logrado", remarcaron desde la comuna.