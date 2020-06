La aplicación de mensajería WhatsApp sufrió un fallo técnico a nivel mundial. El servicio en Argentina también se vio afectado.



Por culpa de esta falla, que cambió algunos parámetros sin consentimiento del usuario, WhatsApp no mostró la hora de última conexión y si los destinatarios se encontraban en línea.



El problema se detectó cerca de las 12 del mediodía de nuestro país. Los usuarios se volcaron a las redes sociales para quejarse, pensando en un principio que se trataba de una modificación de la aplicación y no de una falla técnica.



Este error cambia en la pestaña de privacidad el consentimiento del usuario para que "nadie" pueda ver la última hora de conexión. Si se intenta cambiar, salta un mensaje que explica que la modificación no se pudo procesar.



Por el momento se desconoce por qué razón se produjo este fallo. Probablemente la aplicación se encuentra realizando trabajos de mantenimiento de su tecnología, lo que produjo este error en la aplicación, algo que sucede habitualmente aunque los usuarios no lo registren.