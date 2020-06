La bandera entrerriana "refleja todas nuestras luchas", aseguró Fiorotto

Sociedad Hoy se celebra el Día de la Bandera de Entre Ríos

Este 19 de junio se celebra el día de la bandera entrerriana en homenaje a José Gervasio Artigas, en el día de su nacimiento.consultó al periodista Tirso Fiorotto qué significa el banda roja, símbolo del federalismo, que atraviesa al pabellón celeste y blanco, y la forma en la que se mantienen en vigencia las consignas artiguistas."La Bandera Federal es un símbolo que nos integra, nos devuelve y nos recupera la unidad con la República Oriental del Uruguay, porque no nos olvidemos que las bandas rojas en su momento fueron trazadas por José Artigas en Montevideo y en la Estancia Arerunguá pero enseguida izada en Entre Ríos y Corrientes, luego en Santa Fe y Córdoba, en homenaje a la sangre derramada por la libertad y la independencia", explicó ael periodista Tirso Fiorotto.El pabellón entrerriano, celeste y blanco, con una franja diagonal roja, nació en el año 1814 y fue adoptada -en el Congreso de Oriente llevado a cabo el 29 de junio de 1815- como un emblema del pensamiento republicano, democrático y federal para distinguir a la Liga de los Pueblos Libres y a la Federación."En 1814, la Batalla del Espinillo demostró que las provincias defendían la soberanía particular de los pueblos, es decir, la autonomía. Y en 1815 se iza la bandera con bandas rojas, que después se modifica un poco, y en ese año, Artigas dicta el Reglamento de Tierras por el que devuelve las tierras a los más desfavorecidos"."Esas consignas artiguistas tienen vigencia hoy en pleno siglo XXI", sentenció Fiorotto al valorar que "los sucesivos gobiernos de Entre Ríos acertaron en recuperar esa bandera artiguista y en tomar como símbolo al cardenal que tiene el copete rojo que significa lo mismo"."La lucha federal era por la soberanía particular de los pueblos, es decir, el ser humano integrado en su entorno pero con su propio modo de vivir, y no dependiendo de recetas ajenas", remarcó el periodista al aclarar que, "según el profesor Juan Vilar, la entrerriana es más vieja que la bandera nacional, porque cuando izábamos la bandera con la banda roja, la nacional era prohibida por Buenos Aires, a Belgrano le habían prohibido usarla".Fiorotto remarcó que la bandera entrerriana "refleja todas nuestras luchas, hoy día expresadas en las luchas por la ecología y el bienestar en la naturaleza, las luchas obreras e incluso las batallas contra el FMI es la misma lucha por la independencia".Fiorotto es Licenciado en Ciencias de la Información (UNER). Ejerce el periodismo desde hace tres décadas en medios regionales y nacionales. Es miembro fundador del Centro de Estudios Junta Abya Yala por los Pueblos Libres -JAPL-, del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación -SETPYC-, y de asambleas ecologistas.