Elonce TV en laboratorio de producción del ELA-CHEMSTRIP, test 100 % argentino

Andrés Ciocchini, doctor en Biología

Investigadores de las universidades nacionales de San Martín y de Quilmes, junto a dos pymes tecnológicas, desarrollaron un kit que permite diagnosticar a personas que están cursando la infección de coronavirus, tengan síntomas o no. Es más rápido y tiene mejor sensibilidad que el test RT-PCR. Utiliza componentes y tecnología argentina y fue aprobado por la ANMAT. Podrían producir 100 mil kits por mes.El kit funciona en tres pasos a partir del hisopado nasofaríngeo de la persona a diagnosticar. Todo el proceso dura una hora y media y puede realizarse con los productos que vienen en el kit diagnóstico, más un equipo para incubar a 60°. Es decir que no requiere el equipamiento costoso y sofisticado que utilizan los test moleculares RT-PCR., contó aque desde una semana antes del inicio de la cuarentena, vienen trabajando en esta iniciativa. "Fue a partir de una solicitud, en base a las capacidades y a lo que veníamos trabajando en relación al dengue, poder desarrollar un test de diagnóstico de coronavirus. En ese momento, lo que hicimos fue realizar una alianza estratégica entre la Universidad nacional de San Martín y la de Quilmes y dos empresas tecnológicas, CHEMTEST y Productos Bio- lógicos SA (PB-L). Estas empresas no pertenecen a las universidades, pero sí surgieron como un espino de investigadores que trabajan en estas universidades. Yo por mi parte soy co fundador de CHEMTEST Argentina junto a otros investigadores y lo mismo ocurrió con Productos Bio-lógicos SA ".Ciocchini es investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM, donde también se desempeña como profesor de grado."Veníamos trabajando en desarrollo de diagnóstico, ellos usando una tecnología que es la de amplificación isotérmica y nosotros en el desarrollo de producción de tiras reactivas. Decidimos combinar estas dos capacidades para el desarrollo de este nuevo test0", puso relevancia Ciocchini.De la misma manera, el doctor en Biología explicó que "los insumos críticos, las enzimas necesarias para la amplificación del virus y las tiras reactivas, son de producción nacional".El producto, mencionó "ya está en producción, ya estamos comercializando, esta semana ya salieron los primeros kits. Como este es un producto médico, ya fue registrado y aprobado por ANMAT".Luego de la consulta, el investigador afirmó que, como ha ocurrido con otros grupos de investigación. Estos son algunos aspectos positivos de esta pandemia, ha logrado aunar las capacidades de investigación de los científicos para tratar de dar soluciones".: Se puede implementar en cualquier laboratorio, con mínima infraestructura, porque no requiere equipamiento sofisticado, puede ser implementado en un laboratorio de campaña, en una unidad móvil, o cualquier laboratorio de diagnóstico. Otra ventaja tiene que ver con la facilidad en la interpretación de los resultados y la otra es la confiabilidad de los resultados, resto está dado por los controles que tiene el producto".