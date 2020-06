Video: Aprendieron a tocar la guitarra en cuarentena y le cantan a la Bandera

Durante esta cuarentena por la pandemia, Álvaro de Federación, Ana y Fabricio de Cerrito, Ingrid y Aníbal de Tabossi, aprendieron a tocar la guitarra en forma online gracias a las clases virtuales que les dictó el Profesor de Música de María Grande, Diego Mait.A días de conmemorar el Día de la Bandera, los alumnos prepararon una canción a la insignia patria gracias a los conocimientos adquiridos en lo que va del aislamiento por coronavirus."Es una emoción para los maestros que hacemos estas producciones porque, inevitablemente, tenemos que seguir enseñando y trabajar haciendo música, que es lo que tanto queremos", valoró el profe de Música en comunicación conMait contó que también da clases virtuales a chicos de Hasenkamp, María Grande y Estación Sosa. "Tengo alumnos nuevos que se incorporaron a través de estas clases online, como el caso de Álvaro que es de Federación, cinco chicos de Buenos Aires, dos de Capital, uno de Zárate y dos de provincia", animó."De los cinco alumnos de Buenos Aires, solo a uno conozco personalmente pero nunca le di clases presenciales, y a los otro cuatro no los conozco, nunca los vi", aseguró el docente de Música al valorar que sus alumnos "han aprendido en forma virtual desde cómo afinar el instrumento y han hecho grandes progresos"."Ojalá mañana volviéramos a nuestras clases presenciales, pero actualmente estamos tratando de trabajar de esta manera con productos como lo que podemos ver", comentó el docente al indicar que enseña "con el método de estudio del maestro Raúl Varelli".

Consultado a Mait cómo surgió la iniciativa, éste rememoró que fue tras una convocatoria de Radio Arte, la radio online del Consejo General de Educación, para hacer micros radiales."Fui presentando las producciones en cuarentena de los alumnos, y se me ocurrió ir haciendo una canción para el Día de la Bandera. Gracias a un impulso de Alejandro, quien me comentó que iban a hacer un micro especial por el Día de nuestra insignia patria, se me ocurrió crearla ya", recordó el docente al comentar que se trata de "una versión de una canción de autor desconocido que encontramos en Internet".Al agradecer el acompañamiento de los padres de sus alumnos durante el proceso de enseñanza, Mait destacó que "es un trabajo procesado en equipo, porque los padres facilitan sus dispositivos para las clases online y hacen de nexo y camarógrafos hogareños".Finalmente, remarcó: "Seguiremos con las clases online hasta que la cuarentena sea solo un recuerdo".