Protocolo de "esparcimiento responsable" en Ibicuy, con actividades exceptuadas

La actividad se podrá realizar entre las 8 y 18 horas en las zonas permitidas para la actividad y franja etaria:



Circuito del Terraplén: Mayores de 12 años, acompañados por un mayor, y adultos mayores.



Campo municipal de deportes: para deportistas y jóvenes de alto rendimiento.



Plaza San Martín: Para adultos mayores.



Para el desarrollo de las actividades arriba mencionadas, se recomienda:



Sólo una hora diaria

Es individual, no deportes en conjunto.

No es necesario usar barbijo

Llevar toalla individual y alcohol en gel.

Mantear distancia (2 metros recomendados)

No se permite caminar con el mate



Pesca recreativa y deportiva



La pesca recreativa y deportiva forma parte de las nuevas excepciones, siempre que se garantice el cumplimiento del siguiente protocolo:



Se realizará sólo sábados y domingos de 7 a 18. Es pesca interna, solo para residentes en la localidad.

La actividad se desarrollará en el muelle con un máximo de 15 personas y una distancia de al menos 3 metros.

No se permite pesca de embarcación y reuniones entre pescadores.

En tanto los camping, deberán generar una hoja de ruta de cada pescador.

El uso del barbijo es obligatorio.



Cabe destacar que todas aquellas personas que desean realizar esta actividad deberán inscribirse previamente en la oficina de habilitación municipal en Calle Justo José de Urquiza s/n de lunes a viernes de 7 a 13 horas.



Fuente: FM Sur.