Jornada solidaria: Intercambiaron choripanes por alimentos para comedores

Un grupo de vecinos, este sábado, realizaron una jornada solidaria para recaudar donaciones para dos comedores de la ciudad de Paraná. Intercambiaban choripanes por alimentos no perecederos. A su vez, a las personas que asisten habitualmente a los comedores les repartieron un sándwich tradicional."Una pollería de la zona nos donó 800 chorizos de pollo, y conseguimos 70 kilos de pan para poder darles a todas las personas. A su vez a todos aquellos que se acercaron a traer donaciones para los comedores se les entregaba un choripán", indicó Gloria Franco aA su vez remarcó que "los comedores son el del barrio Las Flores, y el Ludmila Ortíz. En cada uno brindamos alrededor de 200 platos de comida diariamente".Teniendo en cuenta la jornada solidaria, otro de los organizadores, Gastón Franco, indicó que "queremos ayudar en este momento de pandemia, el presidente no puede hacer todo solo, creemos que muchas personas necesitan colaboración. En esta ocasión estamos pidiendo,o"."En el barrio, observamos mucha necesidad por parte de las personas, muchos dicen quédate en casa, pero se puede quedar adentro el que tiene para comer y el que no tiene no sabe qué hacer", sentenció Gloria.Se hace muy difícil continuar con el comedor, pero por suerte la gente ayuda", concluyó.