CUCAIER: "Durante la cuarentena se realizaron más de 200 trasplantes en el país"

Este sábado se conmemora el Día Nacional de Órganos, desde el Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (CUCAIER), comentaron aque "continuamos trabajando para las personas que están en la lista de espera. Desde que comenzó la pandemia en el país se realizaron más de 100 donaciones de órganos, lo que posibilitó más de 200 trasplantes".", indicó Mariana Ramírez, representante del CUCAIER.Teniendo en cuenta que este sábado se conmemora el día Nacional de la Donación de Órganos, la funcionaria explicó que ""."Estamos acompañando la campaña nacional del INCUCAI, Aque tiene que ver con las redes sociales, donde estamos pidiendo abrazos, más allá de la distancia. Si bien no van a ser personales, serán desde otro lado".Además, "".En relación al equipo de trabajo, mencionó que "para que una persona pueda llegar a trasplantarse, hay muchísima gente de procuración trabajando. Desde la familia que acompaña la decisión de la persona fallecida, hasta nuestro gran equipo de trabajo que lleva adelante todo".En relación al 2019, la cantidad de trasplantes dijoAl principio, como estos estudios no se hacían en la provincia los tiempos eran otros, desde que se comenzaron a realizar en Entre Ríos, se pudo agilizar el tema. También, todo lo que tiene que ver con la logística de los vuelos sanitarios y viajes terrestres"."A la sociedad en general, le decimos que todos debemos pensarnos como personas que podemos llegar a necesitar una donación, nadie está exento, pensemos en todas las personas que están en esa lista de espera. No nos pensemos como donantes", culminó.