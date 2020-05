Aislaron a dos entrerrianos que estuvieron en contacto con el camionero jujeño

Foto: Dos empleados del frigorífico de Concepción, aislados. Imagen: Archivo

El director del Hospital de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi , dijo que en la mañana de este jueves, tuvieron conocimiento que un ciudadano de la provincia de Jujuy, de profesión camionero, había dado positivo para coronavirus (covid-19). El hombre partió con su camión la semana pasada, se dirigió al conurbano bonaerense, donde estuvo haciendo carga y descarga de mercaderías y "posteriormente se dirigió hacia uno de los frigoríficos de nuestra ciudad para continuar con su tarea laboral", afirmó Lombardi, según indica La Pirámide.



"En este frigorífico se aplicó el protocolo, como se viene haciendo desde el inicio de la pandemia con todos los camiones que ingresan a estos establecimientos. Se cumplió de manera adecuada con el procedimiento. El camionero no se bajó del camión y no tuvo contacto prácticamente con el personal del frigorífico, sólo lo necesario", indicó.



El médico sostuvo que "este jueves hizo un relevamiento en conjunto con la municipalidad, con el área de epidemiología del hospital, poniendo en conocimiento al área de epidemiología de la provincia".



"En este relevamiento pudimos recabar que dos trabajadores, operarios del frigorífico tuvieron un contacto mínimo con el camionero. El contacto estuvo caracterizado por el intercambio de documentación de papeles, propios de la actividad laboral. Tanto ellos, como todo su grupo familiar, se encuentran en muy buen estado, asintomáticos y no manifiestan ningún tipo de indicios que sugieran que puedan haberse contagiado por el contacto que han tenido con el camionero", explicó Lombardi.



"Se decidió establecer lo que corresponde para estos casos, que es el aislamiento obligatorio de cada uno de estas personas con su grupo familiar en su domicilio y como no tienen síntomas no está indicado, al menos por ahora, que se realice la prueba de laboratorio, y poner en marcha el protocolo con la investigación. Desde el área de epidemiología en nuestro hospital y la secretaría de salud de la municipalidad, en conjunto con el apoyo de la policía vamos hacer el seguimiento de estas dos personas y de su grupo familiar durante todos estos 14 días", expresó el director del Hospital.

Por último, señaló que "se mantuvo el protocolo de seguridad por parte de la empresa frigorífica".



La Pirámide.