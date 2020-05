En Rosario comenzaron a clausurar negocios de cercanía por remarcar precios

El gobierno de la provincia de Santa Fe comenzó a clausurar preventivamente los comercios en lo que detecta remarcación de precios en productos de primera necesidad. Si bien al inicio de la cuarentena se había detectado que quienes abusaban de la remarcación eran las grandes cadenas de supermercados, en las últimas horas las denuncias de los vecinos llevaron la lupa sobre los comercios de cercanía. En tal sentido, ayer le pusieron la faja a un minimercado de origen asiático en el queLos sabuesos provinciales y municipales llegaron hasta un súper en Wilde 543, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, que había sido denunciado por los vecinos.Es más, el comercio ya había sido inspeccionado en otras tres oportunidades, por lo que al detectar la remarcación se lo clausuró preventivamente. Por la tarde, el local había vuelto a levantar las persianas porque ya había cambiado los precios, adecuándolos a lo permitido.La inspección estuvo a cargo del secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, y la secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad, Carolina Labayru., explicó Aviano y destacó esta actitud de los rosarinos, que permite encontrar a quienes ponen sobreprecios a los productos.El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, fijó una lista de precios máximos para productos de primera necesidad, que están publicados en la página web https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/, y desglosados por provincia.Allí se puede encontrar un listado con productos y marcas con el precio máximo que puede costar cada producto en Santa Fe. Los comercios que no cumplen con ello podrán ser multados y posiblemente clausurados."Una vez recibida la denuncia, vamos al lugar junto con funcionarios provinciales para verificar la información y se labra un acta. Si el comerciante no adecua los precios, se lo puede clausurar", explicó, en tanto, Labayru.Aviano detalló que ya se hicieron inspecciones en los grandes supermercados mayoristas que proveen al comercio minorista., acotó el funcionario provincial.En lo que va de la cuarentena en Rosario se clausuraron dos locales, ambos de procedencia asiática. Estos no fueron los únicos en ser controlados. Se inspeccionaron muchos más, pero sólo se encontraron "incumplimientos leves en cuatro o cinco productos"."Por lo que vemos, los productos que más se remarcan son aceite, yerba, harinas, azúcar y arroz", detalló el funcionario. "La mayoría justifica el precio responsabilizando al mayorista y éste culpa al fabricante", agregó.Cuando en marzo empezó el aislamiento social obligatorio, "los primeros en abusar de los precios fueron las grandes cadenas de supermercados, pero lo corrigieron rápidamente", aseguró Aviano.Luego, en las otras inspecciones se controlaron los almacenes más chicos y también se detectaron algunas irregularidades, que también fueron corregidas.Las inspecciones se realizan sobre una lista de 50 productos de la canasta básica. Los inspectores llevan la lista de precios máximos fijados por Nación y comparan el listado del local y las góndolas en esos 50 productos. Si esos números superan lo indicado por el gobierno nacional, se labra un acta."Ya se habían recibido denuncias de este lugar, también porque obligaban a los clientes con Tarjeta Alimentar a comprar varios productos, sino no los atendían", señaló Aviano. Estos operativos se realizan a partir de las facultades que otorgó el gobernador Omar Perotti en el marco de la ley de abastecimiento. Aviano aclaró que la clausura preventiva es la sanción más leve y que si se corrigen los precios se puede volver a abrir el mismo día.Hace 10 días, en tanto, hubo otra clausura preventiva en un supermercado asiático ubicado en San Lorenzo al 800. "También habíamos recibido denuncias por sobreprecios y lo habíamos inspeccionado otras veces", indicó Aviano. (La Capital)